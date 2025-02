O destino da Usina Candiota 3

O destino da termelétrica a carvão Candiota 3 , que interrompeu a operação no começo deste ano devido ao término do seu contrato de fornecimento de energia, continua indefinido. Entre as opções à mesa estão a prorrogação da vida útil ou sua desativação definitiva (Jornal do Comércio, edição de 04/02/2025). A expedição à Antártica voltou com resultados preocupantes. Há pouco, vivemos uma onda de calor completamente infernal no RS. Poucos meses atrás, passamos pela pior enchente da nossa história. Surreal existir sequer dúvida do que fazer nessa situação. O colapso ambiental já começou! É absurdo pensar em manter uma forma de geração de energia tão poluente como usinas a carvão. (Erick Vaz)

Candiota 3 II

A usina teve 15 anos para se adequar e produzir energia sem poluição e não fez. (Marcelo Tonaiser)

Assembleia Legislativa

O deputado estadual Pepe Vargas (PT) foi empossado presidente da Assembleia Legislativa no dia 3 de fevereiro. Por acordo entre as bancadas, recebeu a aprovação de quase todos os parlamentares presentes. A pauta que deve ser priorizada ao longo de sua gestão é o crescimento sustentável (JC, 04/02/2025). Este é o tema que deve guiar as decisões modernas no Legislativo estadual! (Marcelo Dutra da Silva)

Gramado

o grupo Casa Hotéis passou a aceitar somente pessoas acima de 14 anos no Wood Com a proposta de oferecer novas experiências para diferentes públicos,, um dos hotéis da rede, localizado no centro de Gramado, na Serra Gaúcha (Caderno GeraçãoE, site do JC, 31/01/2025). Quando levo meus filhos, vou para onde tem recreação, diversão para eles e outras atrações. Quando quero descansar com meu marido, já sei para onde ir! Nada de mais. O bom da vida é ter opções. (Deza Leon)