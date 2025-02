Tanto o Rio Grande do Sul como um todo, quanto Porto Alegre, enfrentaram muito mais casos de dengue em 2024 em comparação com o ano anterior. No Estado, o número de ocorrências confirmadas foi 5,3 vezes maior. Na Capital, 2,5 vezes (Jornal do Comércio, edição de 18/02/2025). A vacina contra a dengue já deveria estar disponível no SUS para todas as faixas etárias. (Maiara Schorn Quadros)