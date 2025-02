Município diz que fará novo projeto para o Distrito Industrial da Restinga

Com previsão de execução do projeto de infraestrutura no prazo de 18 meses, o Distrito Industrial da Restinga, no Extremo Sul de Porto Alegre, terá a contratação de uma empresa que fará a elaboração de um novo projeto relativo a pavimentação, drenagem, água, esgoto, sinalização, geometria, meio ambiente e arborização. As informações são da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (SMPA), e o custo estimado é de R$ 200 mil. Além disso, o prazo para execução das obras no Parque Industrial, de acordo com a secretaria, após o processo licitatório, está estimada em R$ 6 milhões, com prazo de duração de 24 meses.

Segundo a Secretaria Municipal da Administração e Patrimônio, em janeiro de 2025, a Coordenação de Projetos Viários da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOI) informou que os projetos do Parque Industrial da Restinga, elaborados e aprovados na década de 1990, não possuem mais validade, sendo necessária nova contratação para elaboração de projetos.

Dos 88 hectares do Distrito Industrial da Restinga, 50 são destinados para empresas, 30 hectares foram ocupados por moradias irregulares e oito foram para a construção do Hospital da Restinga e do Instituto Federal de Educação. No primeiro leilão, realizado em 2023, o município comercializou 33 terrenos por R$ 14 milhões. Em novembro de 2024, a prefeitura de Porto Alegre colocou 19 lotes à venda, sendo que 17 foram adquiridos por empresas. Dois lotes apresentaram problemas com a documentação, além de serem ocupados por moradores do residencial Vida Nova.

No leilão de novembro de 2024, foram comercializados 17 terrenos de um total de 19 e as escrituras serão entregues em março de 2025 em uma solenidade que será realizada na sede da Associação do Comércio e Indústria da Restinga (Acir) com a presença do prefeito Sebastião Melo. Os lotes foram vendidos por R$ 5,7 milhões. Em 2023, foram comercializados 33 terrenos de um total de 51 pelo valor de R$ 14 milhões, o que rendeu aos cofres municipais um total de R$ 19,7 milhões.

Com 100 mil habitantes, o bairro Restinga, segundo Aline Colombo, presidente da Acir, poderá mudar completamente a sua história econômica com a infraestrutura dos terrenos. "Com a infraestrutura completa, vamos atrair empresas e gerar emprego e renda para os moradores do bairro Restinga", ressalta. Os lotes do Distrito Industrial da Restinga têm, cada um, 2 mil metros quadrados e integram o complexo industrial, que tem uma área reservada de 50 hectares.

Para Aline, os moradores da Restinga precisam de emprego e necessitam permanecer no bairro para movimentar a economia da região. "Precisamos desenvolver a região que possui a força de 100 mil pessoas e mantermos nossos trabalhadores no bairro", acrescenta. A previsão da associação é que com a infraestrutura implementada no Distrito Industrial possam ser gerados mais de 20 mil empregos diretos e indiretos. O complexo industrial conta hoje com 1,8 mil empregos diretos.