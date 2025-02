Terrenos adquiridos por empresas no Distrito Industrial da Restinga carecem de infraestrutura

Os terrenos da prefeitura de Porto Alegre adquiridos em leilão no Distrito Industrial da Restinga, no Extremo Sul da cidade, carecem de infraestrutura, segundo a Associação do Comércio e Indústria da Restinga (Acir). Os lotes necessitam da abertura de ruas e da implementação de rede esgoto e energia elétrica.

A presidente da Associação, Aline Colombo, disse que os terrenos necessitam de infraestrutura. "Com isso, os empresários terão a segurança de que não vão estar trabalhando à margem da lei. Precisamos de CEP, rua, calçada, esgoto e energia elétrica para que possamos nos desenvolver da forma correta", explica. Aline Colombo afirma que os empresários querem tudo da forma certa. "Estamos empreendendo, gerando empregos, riqueza e a valorização do bairro Restinga", acrescenta.

Com a comercialização dos 50 lotes, o município arrecadou R$ 22,7 milhões, que serão destinados ao Fundo Municipal para Restauração, Reforma e Manutenção do Patrimônio Imobiliário (Funpat). O fundo financia investimentos em imóveis municipais e outras iniciativas na Capital, como regularização fundiária, revitalização do Centro Histórico e manutenção de locais como o Mercado Público e o Paço Municipal.

Porém, Aline diz que os terrenos necessitam de uma infraestrutura para que as empresas possam se instalar no Parque Industrial da Restinga. "Hoje, o Distrito da Restinga é responsável pela geração de 1,8 mil empregos diretos. Com a implementação da energia elétrica, abertura de ruas e a implementação de rede de esgoto, podemos chegar a 20 mil empregos diretos e indiretos com o parque funcionando a pleno", destaca. Conforme a presidente da Associação, o Distrito se tornou uma alternativa segura, principalmente para empresas com sede na zona Norte da Capital, e que tiveram suas instalações atingidas pelas enchentes de maio.

Conforme Aline, O Distrito Industrial da Restinga é um esforço coletivo do associativismo e do empreendedorismo dos empresários da Restinga. "Com a infraestrutura do Distrito em funcionamento, vamos gerar empregos e manter os moradores da Restinga na região", acrescenta.

Aline Colombo calcula que Distrito Industrial poderá gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos TÂNIA MEINERZ/JC

O diretor jurídico da Acir, Raul Susin, reforça que o Parque Industrial da Restinga necessita de um plano diretor atualizado para que o mais rápido possível as empresas possam se instalar na região. "Nas enchentes, o bairro Restinga se mostrou um lugar seguro. Diversas empresas com sede na zona Norte de Porto Alegre têm mostrado interesse na região", comenta.

Segundo Susin, a associação realizou reuniões com mais de oito secretarias municipais, como a de Obras e Infraestrutura (Smoi), de Administração e Patrimônio, e do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). Restou estabelecida a celeridade do município na realização e aprovação dos projetos pelas respectivas secretarias com relação à infraestrutura dos terrenos adquiridos nos dois leilões realizados em 2023 e 2024.

Dos 88 hectares do Distrito Industrial da Restinga, 50 são destinados para empresas, 30 hectares foram ocupados por moradias irregulares e oito foram para a construção do Hospital da Restinga e do Instituto Federal de Educação. No primeiro leilão, realizado em 2023, o município comercializou 33 terrenos por R$ 14 milhões. Em novembro de 2024, a prefeitura de Porto Alegre colocou 19 lotes à venda, sendo que 17 foram adquiridos pelas empresas.

Obras de terraplanagem e limpeza foram realizadas, mas falta instalação da rede sanitária, distribuição de energia elétrica e calçamento TÂNIA MEINERZ/JC

Dois terrenos foram ocupados por moradores do residencial Vida Nova. No leilão de novembro de 2024, foram comercializados 17 terrenos de um total de 19 e as escrituras serão entregues em março de 2025 em uma solenidade que será realizada na sede da Acir com a presença do prefeito Sebastião Melo. Os lotes foram vendidos por R$ 5,7 milhões. Em 2023, foram comercializados 33 terrenos de um total de 51 pelo valor de R$ 14 milhões.



Distrito da Restinga terá uma segunda mulher no comando de uma empresa

O Distrito Industrial da Restinga é ocupado por empresas de segmentos como metal-mecânico, indústria química, fábrica de incensos, reciclagem de papelão, serralheria, reciclagem de detrito de obras e empresas de estruturas para eventos (Colombo, Lonatac e Master Palco). A novidade, no universo de predominância de gestores masculinos, é a presença de duas mulheres no comando de empresas.

Aline foi a pioneira na gestão de uma empresa e hoje comanda a Colombo - Estrutura para Eventos. A segunda gestora feminina a atuar na Restinga será Cíntia Cardoso, diretora da RR Comercial de Aços. Ao seu lado, ela terá a também diretora Rafaela Del Rio. Aline tem supervisionado as obras em dois dos cinco terrenos adquiridos pela empresa. Nos dois lotes localizados nas ruas Imperados Hiroito e Coronel Dastro Dutra estão sendo feitos os trabalhos de fundação dos pavilhões da futura locadora de móveis da Colombo.

Segundo Cíntia Cardoso, cada vez mais mulheres estão à frente de grandes empresas, e no Distrito Industrial da Restinga não seria diferente. "A Aline Colombo abriu caminhos para o empreendedorismo feminino na região e seguiremos fomentando a economia local e agregando valor a comunidade", destaca. A RR Comercial de Aços, empresa com 39 anos de atividade no mercado gaúcho, atua na distribuição de aços, ferros, vigas, chapas e acessórios para construção civil, indústrias, metalúrgicas, serralherias e consumidor final. A diretora da RR Comercial de Aços cita que a empresa arrematou dois lotes, que totalizam 6 mil quadrados no Distrito Industrial da Restinga. A RR Comercial de Aços possui duas lojas em Porto Alegre. A matriz é localizada na avenida Cavalhada e a filial funciona na avenida Assis Brasil, 7471. Entre as duas operações, a empresa conta com uma equipe de 35 profissionais.

Procurados pela reportagem do Jornal do Comércio, os secretários municipais de Obras e Infraestrutura, André Flores, e da Administração e Patrimônio, Cassiá Carpes, ainda não responderam sobre as reivindicações dos empresários da Restinga sobre a implementação da infraestrutura nos terrenos comercializados no Distrito Industrial.

Em dezembro do ano passado, quando da realização do leilão, o então secretário André Flores (que respondia pela Secretaria de Administração e Patrimônio) afirmou que a realização do leilão de imóveis do Parque Industrial da Restinga era essencial para transformar áreas subutilizadas em propulsores de desenvolvimento, atraindo empresas, gerando novas oportunidades de emprego e promovendo o crescimento econômico da região.