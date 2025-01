Celulares em sala de aula

projeto de lei que proíbe o uso de celulares em salas de aula foi sancionado na semana que passou. A medida, de âmbito federal, é vista como um marco importante no campo educacional e tem recebido apoio de especialistas. Ao mesmo tempo, levanta preocupações práticas entre sindicatos da educação (Jornal do Comércio, edição de 15/01/2025). Perfeito! Colégio é para estudar e não para mexer em celular. (Mael Couto, de Venâncio Aires)

Empreendedorismo

Um pouco da boemia do Rio de Janeiro pode ser vivida em Porto Alegre no Boteco do Neni Nelson. Aberto há cerca de um mês, o empreendimento busca oferecer opções de café da manhã, almoço e jantar em um ambiente pensado para lembrar os bares da cidade maravilhosa (Caderno GeraçãoE, JC, 16/01/2025). O lugar é sensacional. Uma variedade de drinks, petiscos, chope gelado, pratos deliciosos, além é claro do atendimento exemplar. Fiz meu aniversário em dezembro e o boteco tinha toda a infraestrutura necessária. Os convidados amaram e eu saí a aniversariante mais feliz. Volto lá todos os finais de semana com amigos. (Fernanda Kubiack)

Ponte RG-São José do Norte

ponte que ligará os municípios de Rio Grande e São José do Norte O projeto executivo da futura obra da, separados pela Lagoa dos Patos, deve ser licitado até o fim de 2025, espera a prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira. Atualmente, duas empresas realizam cerca de 26 travessias diárias por balsas e questionam a viabilidade do fluxo necessário para justificar a ponte (JCSul, JC, edição de 07/01/2025). É óbvio que os proprietários das balsas arcaicas que espoliam a nossa população, com preços absurdos para a travessia, não querem a ponte! Vão querer perder a fortuna que arrecadam, R$ 500,00 uma carreta. Ida e volta R$ 1.000,00. Um carro, ida e volta R$ 100,00. Se Deus quiser vai ser publicado no Diário Oficial da União a licitação dos Projetos Executivos da Ponte entre Rio Grande e São José do Norte, já nos próximos dias. Vamos construir essa ponte! (Jair Rizzo, coordenador da Comissão Regional Pró-Ponte)

Aviação

O Aeroporto Regional Brigadeiro Cherubim Rosa Filho, de Santa Maria, contará com voos diários para Florianópolis (SC) a partir do dia 30 de março. Santa Maria precisa de um aeroporto civil novo, moderno e grande. (Alex Niederauer Becker)

Inflação

A inflação oficial de 2024 fechou em 4,83% . O aumento no preço dos alimentos, notadamente das carnes, os impactos do clima e a desvalorização do real ante o dólar foram os principais fatores de influência (JC, 13/01/2025). Não foram a carne, o açúcar e o café os responsáveis. É o governo que não sabe controlar gastos. (Carlos Henrique Goetz)