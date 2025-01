Novidades do varejo na NRF

A comitiva gaúcha na NRF Retail's Big Show, que terminou no dia 14 de janeiro, em Nova York, contou com mais de 50 integrantes ligados ao varejo gaúcho. No total, mais de 40 mil pessoas se inscreveram para o maior evento do mundo voltado ao setor. A Inteligência Artificial aplicada aos negócios, os modelos de loja que conseguem atrair consumidores e como engajar as equipes estão entre os assuntos que dominaram as conferência (Coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, edição de 13/01/2025). Parabéns à comitiva. Tudo que leve o RS a crescer deve ser feito. (Susana Costa)