Varejistas gaúchos buscam tendências na NRF em Nova York para 2025 e futuro

"É como beber água limpa", ilustra o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva, para definir o que simboliza participar a cada ano da NRF Retail's Big Show, maior evento sobre inovação no setor no mundo. O palco é Nova York, que reforça mais uma certa mística em torno do encontro que começa neste domingo (12) e vai até terça-feira (14), em Manhattan.

Mais de 40 mil pessoas se inscreveram, entre elas os mais de 50 integrantes da comitiva gaúcha. O Brasil costuma ter a segunda maior delegação estrangeira. São mais de mil empresas na área de exposição e 450 conferencistas.

Piva acrescenta que a NRF, como é mais resumidamente falada o evento liderado pela Federação Nacional do Varejo dos Estados Unidos, é o principal palco definidor de tendência ou chancelados do que vai comandar as ações na ponta.

Minuto Varejo - Nova York - NRF 2025 - feira inovação - comitiva gaúcha - Irio Piva - Presidnete CDL Porto Alegre PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

"Tudo começa aqui. Nova York é a meca do varejo. Teremos em primeiríssima mão panorama do momento e o que será tendência nos próximos anos no varejo no mundo ", traduz o dirigente da câmara lojistas da Capital, após o encontro que abriu a imersão, na região central de Manhattan.

A comitiva teve palestra com um dos sócios da consultoria KPMG no Brasil Fernando Gamboa e mais detalhes das visitas e tema sua NRF, com o coordenador de varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa.

"As visitas permitem que a gente conheça soluções e leve ao Brasil", aposta o dirigente. Para a NRF, Piva avalia que inteligência artificial e experiência do cliente vão ser os tópicos mais badalados. "Já vimos lojas na cidade que focam muito claro em mais atrativos para levar o consumidor ao ponto físico", observa o presidente da CDL-POA.

Minuto Varejo - Nova York - NRF 2025 - feira inovação - comitiva gaúcha - Arcione Piva - presidente sindilojaspoa - vice-presidente fecomércio-RS PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O presidente do Sindilojas Porto Alegre e um dos vices-presidentes da Fecomércio-RS, Arcione Piva, espera que se apresente mais novidades sobre a eficiência no varejo, IA e também como está a gestão do varejo nos EUA.

"A curiosidade está aumentando, muito em função do que já foi trazido aqui neste pré-aquecimento", cometa Arcione. "Vamos ver muitas coisas sobre inovação, mas também sobre temas básicos que os lojistas têm de fazer", projeta o presidente do SindilojasPOA.

O presidente da Federação Varejista do RS, Ivonei Pioner, acredita que o evento vai dar mais sinalizações sobre como melhorar os negócios este ano. "É uma oportunidade única para buscar mais inovações para levar ao Estado e aos lojistas o que tem de melhor", aposta Pioner.

Mesmo com expectativa em alta sobre aplicação da inteligência artificial, o presidente da Federação Varejista avalia que serão mostrados exemplos de como desenvolver os varejos além da experiência do cliente.

Minuto Varejo - Nova York - NRF 2025 - feira inovação - comitiva gaúcha - visitas técnicas - Ivonei Pioner - presidente Federação Varejista do RS PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Zortéa projeta que a NRF virá com mais visões sobre como a loja física deve ser trabalhada para atrair e conseguir ter melhor desempenho. O coordenador de varejo do Sebrae advertiu que as dificuldades do ponto físico não podem ser mais colocadas na conta do universo ou concorrência do digital.

Como desafio, Zortéa cita que aposta em uma retomada da força do ambiente físico, inclusive impulsionada pelas novas gerações. "Elas estão buscando experiência", sinaliza o especialista do Sebrae.