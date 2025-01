Lojistas do Calçadão de Pelotas se mobilizam por manutenção da área

Com circulação diária de 20 a 25 mil pessoas, o Calçadão de Pelotas vem enfrentando problemas de infraestrutura que geram insatisfação entre lojistas e consumidores. Desde a última grande reforma, em 2019, buracos, sujeira e a falta de manutenção tornaram o local menos acolhedor, impactando negativamente o comércio na região central da cidade.

Comerciantes, liderados pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas) de Pelotas, têm pressionado a prefeitura para uma solução definitiva. Ainda em 2023, a entidade, reunida com associados e proprietários de imóveis da área central, pediram à então prefeita Paula Mascarenhas (PSDB) soluções para o estado estrutural do calçadão e ruas adjacentes. Na época, o Sindilojas classificou a questão como “crucial”.

O presidente da entidade, Renzo Antonioli, ressalta a gravidade da situação e manifestou otimismo com o diálogo iniciado pelo novo governo municipal. "Estamos colaborando para reestruturar o centro como um todo, não apenas o calçadão", afirmou. Antonioli disse que, já na sequência das eleições de 2024, a entidade foi procurada por representantes do governo eleito para ouvir demandas e contribuições da categoria.

O dirigente apontou problemas como “buracos, sujeira e falta de manutenção”. “isso torna algumas regiões perigosas para caminhar. E isso reflete no comércio local. O consumidor muitas vezes não vem até as lojas do centro por não ser uma região acolhedora. Um calçadão bonito e bem arrumado é sinônimo de mais vendas para o lojista”, defende. Atualmente, o setor terciário – comércio e serviços – representa 60% do Produto Interno Bruto (PIB) de Pelotas.

Além das questões estruturais, especialistas apontam soluções que promovam uma união harmoniosa entre urbanismo e meio ambiente. A neurocientista Fernanda Antoniolo defende a adoção da chamada biofilia, com a integração de elementos naturais, como árvores e vegetação, para transformar o calçadão em um ambiente mais agradável e acolhedor. "Ambientes biofílicos promovem bem-estar, reduzem ansiedade e criam uma conexão emocional positiva com o local", explica.

Segundo o site da prefeitura de Pelotas, o Calçadão foi inaugurado em 1981, no governo do prefeito Irajá Andara Rodrigues. Desde 2005, na gestão do ex-prefeito Bernardo de Souza, a requalificação do Calçadão era assunto mantido na pauta da esfera administrativa. Àquela época, o governo cogitara financiamento junto ao Banco Mundial. As atenções com o tema continuaram durante o Governo de Adolfo Fetter Júnior. Havia previsão para o financiamento do projeto pelo Banco Mundial. Mas, devido à alteração do valor do dólar à época, não se viabilizou a requalificação do Calçadão, informa o texto.