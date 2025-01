Os impactos do clima na inflação

inflação oficial de 2024 ter ficado acima do limite máximo da meta estipulada pelo governo, fechando em 4,83% O aumento no preço dos alimentos, notadamente das carnes, os impactos do clima e a desvalorização do real ante o dólar são os principais fatores que explicam a(Jornal do Comércio, edição de 13/01/2025). É sério? Um governo que gasta absurdamente mais do que arrecada, e olha que bateu recordes de arrecadação, e a culpa é do clima? Do dólar? Dólar alto é consequência dessa gastança toda e não a causa. (Ricardo Moreira Nuñez)

Inflação II

Os alimentos fecharam 2024 com uma inflação de 8,23%. Em 2023 foi de 1,03%. O bom é que as pessoas comem menos e emagrecem, dirão alguns. (Wagner Tomazi)

Resíduos sólidos

Nos próximos meses, a coleta automatizada por contêineres terá um novo contrato A respeito das notas "Resíduos Sólidos" e "Resíduos Sólidos 2" (JC, 06/01/2025), o DMLU esclarece que oferece a coleta seletiva modalidade porta a porta em toda a cidade. Estes resíduos recicláveis são enviados para 17 Unidades de Triagem onde são comercializados, gerando renda para cerca de 600 famílias., com um sistema mais robusto, para impedir a retirada do resíduo após a inserção no equipamento. (Carlos Alberto Hundertmarker, diretor-geral do DMLU)

Falta de energia

A CEEE Equatorial informou ter investido R$ 565 milhões no RS de janeiro a setembro de 2024 , além de ter contratado mais empregados (JC, 08/01/2025). No início de janeiro, consumidores mais uma vez sofreram prejuízos e sérios inconvenientes com elevadores parados, impossibilidade de trabalho online, falta de água, etc. A empresa alega que tem investido, mas falta qualidade ou supervisão nos consertos. Exemplo concreto viu-se na rua Gonçalo de Carvalho, com 44 horas sem energia, porque no primeiro dia a equipe de avaliação não especificou e veio um veículo inadequado ao estrago na rede, no segundo dia não substituíram os cabos arrebentados e só no terceiro, às 15h45min, os novos foram instalados. CEEE Equatorial investiu R$ 565 milhões no RS de janeiro a setembro de 2024. (Dione A. Soares)

Usina de Candiota

prorrogação do contrato de fornecimento de carvão para a usina Mesmo com a termelétrica Candiota 3 tendo sido desligada no dia 1º de janeiro, depois do término do seu acordo de comercialização de energia, a Companhia Riograndense de Mineração (CRM) formalizou apor mais 60 dias, até o dia 28 de fevereiro de 2025 (JC, 07/01/2025). Estas usinas são todas controladas e não poluem como um monte de ambientalistas afirmam. (Joel Robinson)