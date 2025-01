O Globo de Ouro de Fernanda Torres

Fernanda Torres fez história ao ser eleita a melhor atriz em filme de drama, no Globo de Ouro de 2025, por sua atuação em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. A premiação, que elege os melhores do ano nas áreas de cinema e televisão, trouxe a consagração internacional para a artista no papel de Eunice Paiva, esposa do ex-deputado Rubens Paiva, raptado e assassinado pela ditadura militar brasileira (Em Foco, Jornal do Comércio, edição de 07/01/2025). Histórico! Fernanda Torres é um talento que orgulha o Brasil e revive nossa história com força e sensibilidade. Que honra ver nosso cinema e nossa cultura brilhar no mundo, materializado em uma atuação magnífica. Por memória, verdade e Justiça, ditadura nunca mais! (Cláudio Carvalho)