Com a contratação de uma nova empresa, Viamão começa a normalizar a coleta de lixo

A coleta de lixo está começando aos poucos a ser normalizada na cidade de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, com a contratação da empresa Brisa. O município de mais de 250 mil habitantes e distante 10 quilômetros de Porto Alegre estava enfrentando há cerca de um mês problemas no recolhimento do lixo em diversos bairros.

Nesta quarta-feira (8), equipes da Brisa, que assumiu o trabalho no dia 19 de dezembro, estavam fazendo o recolhimento no bairro Viamópolis. O prefeito de Viamão, Rafael Bortoletti (PSDB), pediu paciência à população e afirmou que o problema do recolhimento do lixo será solucionado. "A empresa Brisa pegou um passivo de quase um mês sem coleta dos resíduos. Peço um pouco de paciência porque o problema será resolvido e vamos colocar a coleta de lixo em dia", destaca.

Como forma de amenizar o problema, a administração municipal tem publicado diariamente um cronograma emergencial de coleta do lixo nos bairros de Viamão. Os trabalhadores da Brisa estavam nesta quarta-feira pela manhã com atuação em 27 bairros. A iniciativa será realizada à noite em mais 33 localidades como a ERS-040, a avenida Liberdade, o Centro de Viamão e a Lomba Tarumã.

No sábado (4), um total de 252 toneladas de lixo foram recolhidas pela força-tarefa que busca regularizar o serviço de coleta de lixo da cidade. O recolhimento das 252 toneladas de lixo representa mais do que o dobro de um dia regular de coleta.

O prefeito de Viamão disse que sabe que a situação do município está complicada. "Não vou medir esforços para normalizar a situação da cidade o mais rápido possível", comenta. Na avenida Joaquim Gonçalves Ledo, no bairro São Lucas, e nas ruas Alagoinhas e Farroupilha, no bairro Viamópolis, os moradores informaram que os caminhões do lixo chegaram a ficar um mês sem passar nas vias. Desde o dia 19 dezembro, quando foi rompido o contrato com a empresa Coletur que o lixo não era recolhido na cidade Viamão. Conforme Bortoletti, devido ao acúmulo de resíduos na cidade um caminhão que antes fazia três bairros, hoje realiza a coleta de lixo em uma avenida e volta para o aterro sanitário para descarregar o material. "Se for necessário, vamos colocar mais caminhões na ruas para resolver o problema", acrescenta.

Segundo a prefeitura de Viamão, dos 12 caminhões contratados, nove estão em atuação nos bairros da cidade. A Brisa se comprometeu com a administração municipal de colocar mais quatro caminhões nas ruas no prazo de dez dias para a regularização da coleta de lixo. A Secretaria Municipal de Obras de Viamão tem auxiliado a empresa com a cedência de caminhões que ajudam na retirada do lixo da cidade.

Bairros de Viamão com recolhimento de lixo

Manhã - Vila Elza, Helenita, Vida Nova, Distrito Industrial, Agusta Fiel, Augusta Marina, Parque Arbon, Bonanza, Augusta Meneguini, Paraíso, Parque Índio Jari, condomínio Castelo, parque São Cristóvão, Jardim Viamar, Jardim Itapema, Tarumã, residencial Casa Grande , Jardim Santana, São Lucas, Cantegril, Sepé Tiaraju, Reciclagem, Jardins dos Cristais, Minuano, Esmeralda, 5 Irmaõs, Chácara Pinheiro e Caçula.

Noturno - Avenida Liberdade, Walter Jobim, Plácido Mottin, Barreto Viana, ERS-040, Centro, Ipê, Açores, Lomba Tarumã, Jardim Estalagem, Colorado, Dois Irmãos, condomínios Valença e Bragança, Fiuza, Passo Dorneles, Dom Quixote, Novo Horizonte, Cocão, Boa Vista, Parque do Sol, Buena Vista, Cecília, Santa Paula, Júlia, Nossa Senhora Aparecida, Campos da Colina, Monte Castelo, resiodencial Três Figueiras, Querência, Vidigueira, Cohab e Lisboa.

Diurno/Interior - Águas Claras