Pensar a Cidade, Jornal do Comércio, edição de 08/1/2025 Quem hoje precisa subir a avenida Antônio de Carvalho, em Porto Alegre, a partir da Ipiranga, precisa antes dobrar à direita e fazer um retorno próximo da avenida Bento Gonçalves - o que não raro se transforma em congestionamento. Para destravar o trânsito neste trecho, a prefeitura fará uma intervenção, mas não no mesmo local. Alguns metros antes será construída uma nova ponte sobre o Arroio Dilúvio, para ligar a avenida Ipiranga com a rua Attílio Bilibio (). Daí vai trancar onde? Não seria viável seguir pela Ipiranga e entrar à esquerda na Antônio de Carvalho com as devidas alterações? (Alexandre Leal)

Nesse ponto a única saída seria uma elevada. Essa ponte é necessária, mas aí, para acessar a Antônio de Carvalho, os motoristas terão que descer a mesma avenida e fazer um retorno em frete ao hospital. A não ser que o acesso seja direto pela Bilibio, mas aí terá mais uma sinaleira e o trânsito continuará o mesmo. (Thomas Vidal da Cruz)

Vai melhorar muito o fluxo! Esperamos que não demore esta obra do acesso à Attilio Bilibio. (Adriana Mena Barreto)

JC, edição de 8/1/2025 Mesmo com as incontáveis perdas causadas pelas cheias que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024, a economia gaúcha apresentou recuperação e o Estado registrou no ano passado arrecadação de ICMS superior a R$ 50 bilhões pela primeira vez na história. Conforme dados da Receita Estadual, o total recolhido deste imposto foi de R$ 50,75 bilhões (). Isso porque tiveram que comprar muitas coisas para nos recuperarmos e substituirmos depois das enchentes. (Leandro Araújo da Silva)

