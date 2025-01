O colunista Fernando Albrecht, titular da coluna Começo de Conversa, na página 3 do Jornal do Comércio, conta, em sua Historinha de Sexta, sobre as lembranças que tem dos tempos da infância, no município de São Vendelino (Começo de Conversa, Jornal do Comércio, edição de 3/1/2025). Quase fui às lágrimas com o teu texto sobre "Saudades do Matão". Minha mãe tinha uma voz maravilhosa, cantava na igreja desde criança, e tinha se formado no Normal no Colégio São José, em Erechim, onde se aprendia canto e também a tocar algum instrumento. No caso dela, violino! Meu pai tocava bem violão e gaita de boca. Aí, em alguns finais de tarde, sextas ou sábados, lá no interior, em Volta Grande, eles faziam uma bela dupla. A música preferida dela era "Saudades do Matão". (Ruy Walberto Simon)