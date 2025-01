Lançada pela prefeitura de Porto Alegre no início do mês, a consulta pública sobre a concessão para a iniciativa privada da gestão dos resíduos sólidos urbanos (lixo) está sendo questionada na Justiça, assim como a própria PPP que o poder público pretende implementar (Jornal do Comércio, coluna Pensar a Cidade, edição de 26/12/2025). Nos últimos anos a prefeitura tem sistematicamente excluído cooperativas e catadores de rua da solução do problema dos "lixos". Concessão prevista irá penalizar toda a população, também pelo aumento do desemprego e violência nas ruas. (Lilian Dreyer)

Jaime Cimenti

A coluna Livros, de Jaime Cimenti, completou três décadas de circulação no Jornal do Comércio no mês de dezembro. Cimenti celebra o fato de poder jogar luz às obras, principalmente de autores locais, semanalmente, e de ver a resistência do livro impresso na sociedade (JC, edição de 26/12/2024). Meu duplo parabéns: por tantos anos dedicado à profissão e pela relevância do trabalho com livros. (Marília Barcellos)

Mapa Econômico do RS

O potencial da Região Metropolitana de Porto Alegre para a inovação na economia deve ser multiplicado nos próximos anos a partir de Eldorado do Sul, onde a Scala Data Centers anuncia, e já assinou um protocolo de intenções com o governo estadual, a criação da sua "cidade dos datacenters (Mapa Econômico do RS, JC, edição de 16/12/2024). Bem-vindos, a Grande POA realmente precisava continuar seu caminho como polo tecnológico de TI. (Mário Inácio Frank)

Prefeitura de Porto Alegre

Nas eleições municipais ocorridas em outubro de 2024, tradicionais vereadores de Porto Alegre ficaram de fora da Câmara Municipal. Aqueles que pertenciam aos partidos ligados à base do prefeito reeleito Sebastião Melo (MDB) têm ganhado espaço dentro do governo (Site, Jornal do Comérckio, 30/12/2024). Prefiro ver isso acontecendo do que vereadores eleitos indo para secretarias e dando vaga para suplentes assumirem a Câmara, afinal, se foi eleito para o mandato de vereador, justamente para fiscalizar o Executivo e outros, que sigam a vontade do eleitor. (Léo Josi)

Mafalda em Pelotas

A icônica personagem Mafalda, criada pelo cartunista argentino Quino, agora faz parte da paisagem cultural de Pelotas. A cidade gaúcha recebeu a 12ª escultura da personagem no mundo, instalada na Praça Coronel Pedro Osório, ao lado do personagem pelotense Betinho, criado pelo cartunista André Macedo (JC, site, 28/12/2024). Muito bom! Por mais iniciativas como esta (Márcia Ramos de Oliveira)