Jornal do Comércio, edição de 30/12/2024 Eleita prefeita de Rio Grande após o abandono da campanha eleitoral de Halley de Souza (PT), Darlene Pereira (PT) será a primeira mulher na história a comandar o executivo do município da região Sul do Estado. Entre as prioridades da gestão estará a educação, a partir da garantia de haver professores nas salas de aula (). Que bom! Sem educação não há saúde nem segurança! (Vera Signorini)

Aeroporto de Pelotas

JCSul, site, 20/12/2024 Entre os dias 20 e 31, o Aeroporto João Simões Lopes Neto, em Pelotas deve receber quase três mil passageiros. A previsão é de que o terminal, administrado pela CCR Aeroportos, movimente mais de 7,4 mil passageiros ao longo do mês de dezembro. (). Precisa ser ampliado para oferecer mais conforto para os passageiros. Longe está do porte e especialmente do potencial de Pelotas. (João Maurício Hack Cardoso)

Jimmy Carter

JC, site, 29/12/2024 Morreu no domingo, aos 100 anos, o ex-presidente dos EUA e Nobel da Paz Jimmy Carter. O democrata recebia cuidados paliativos em sua casa, na Georgia (). Maior defensor da democracia da era contemporânea. (Julio Menz).

Comercial Zaffari

JC, Minuto Varejo, 28/12/2024 A Comercial Zaffari, com sede em Passo Fundo, mesma do atacarejo Stok Center e cujos donos são primos dos Zaffari do grupo com raiz na Capital, decidiu encerrar a operação na avenida Protásio Alves, 3814, no bairro Três Figueiras, que se manterá aberta até 31 de dezembro (). Que triste! Adoro ir lá. Aqui pertinho de casa o mercado com maior variedade de produtos! Fiquei triste! (Simone Loss)