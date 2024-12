a prefeitura de Porto Alegre liberou o acesso da rua da Conceição à avenida Castelo Branco, pelos fundos da Rodoviária, Com a chegada das festas de final de ano, período de alta demanda para deslocamentos ao Interior e ao Litoral gaúcho,fechada desde a enchente de maio. A medida será adotada todas as sextas-feiras e vésperas de feriados, das 16h às 22h (Jornal do Comércio, edição de 19/12/2024). Está fechada graças à incompetência do Trensurb/governo federal. Isso porque os túneis de acesso para pedestres estão bloqueados e com a passarela da Rodoviária derrubada, os pedestres têm que usar a sinaleira. (Lauro Freitas)

Acesso à Castelo Branco II

Porto Alegre precisa de inovação de verdade. Repensar as ruas e o trânsito. (Daniel Debastiani)

Jaime Cimenti

A coluna Livros, de Jaime Cimenti, 71 anos, completou três décadas de circulação no Jornal do Comércio no dia 13 de dezembro (Site do JC, 13/12/2024). Meu duplo parabéns: por tantos anos dedicado à profissão e pela relevância do trabalho com livros. (Marilia Barcellos)

Ceitec

aporte de R$ 220 milhões para trabalhar uma nova rota tecnológica para a produção de chips de carbeto de silício até 2026 O Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), depois de ter tido sua extinção decretada em 2021 e revogada em 2023, ganhou novo fôlego para se reerguer, com um(JC, 06/12/2024). Mais uma vez o governo federal, cedendo a pressões políticas, anunciou um aporte de R$ 220 milhões na cambaleante Ceitec. O mesmo governo já colocou valor aproximado a R$ 1 bilhão, em diversas oportunidades, sem que a empresa demonstrasse viabilidade técnica e financeira capaz de se auto sustentar. Um país como o Brasil, com enormes carências sociais e de infraestrutura não pode se dar ao luxo de desperdiçar tantos e escassos recursos. (Manoel Luiz dos Santos, Porto Alegre)

Energia

O futuro insustentável da produção de energia elétrica a partir do carvão mineral subsidiado O Instituto Internacional Arayara lançou, em 16 de dezembro, o trabalho UTE Candiota 2050 -(JC, 17/12/2024). Por uma transição justa e sustentável no RS! (John Wurdig)

Empreendedorismo Feminino

Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino Em 19 de novembro, no, o Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, informou que, até aquele mês, já havia concedido R$ 8,7 milhões para 74 operações com sócias majoritárias ou com participação feminina de pelo menos 50% no quadro societário (Caderno GeraçãoE, JC, 28/11/2024). As mulheres cada vez mais ganhando espaço! (Vânia Valério)