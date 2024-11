Badesul amplia crédito para negócios liderados por mulheres em 2024

No Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, o Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), reafirma seu compromisso com as empresárias gaúchas. Até novembro deste ano, a agência de fomento concedeu R$ 8,7 milhões para 74 operações com sócias majoritárias ou com participação feminina de pelo menos 50% no quadro societário .

O titular da Sedec, Ernani Polo, destacou que negócios geridos por mulheres costumam prosperar. “O empreendedorismo feminino é uma realidade que tem o apoio do Estado”, disse.

“Embora tenham menores índices de inadimplência, as mulheres ainda enfrentam mais dificuldades para obter crédito bancário. Por isso, o Badesul reduz entre 10% e 20% do seu spread (a diferença entre o que cobra dos tomadores de crédito e o que paga aos depositantes), diminuindo sua margem de lucro para oferecer taxas mais acessíveis a esse público”, explicou o vice-presidente do Badesul, Flavio Lammel.



Segundo Lammel, até o momento, 31% das operações voltadas a micro e pequenas empresas foram direcionadas a empreendimentos liderados por mulheres, superando os 28% registrados em 2023. “Estamos trabalhando para alavancar o número de mulheres à frente de negócios. Em relação ao ano passado, quando foram apoiadas 51 operações, concedemos R$ 3,6 milhões a mais em recursos”, ressaltou o vice-presidente.



Um dos negócios beneficiados pelo financiamento do Badesul é a Doce Formiga, de Porto Alegre, fundada por Camila Antunes da Cunha. Especializada em tortas e doces, com opções de salgados e pizzas, a empresa conseguiu ampliar suas operações graças ao crédito obtido pela linha Badesul + Mulheres Empreendedoras, via RS Garanti.



“Fomos impactados indiretamente pela recente catástrofe climática. A tragédia afetou as vendas durante o Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o nosso negócio, e também nos fez perder todo o estoque devido à falta de energia elétrica durante sete dias”, relatou Camila.

Os recursos obtidos em agosto deste ano foram essenciais para cobrir as perdas e permitir melhorias, como a aquisição de um freezer, a substituição do ar-condicionado e a instalação de um novo toldo na fachada da loja.



“Com o aumento da capacidade de armazenamento, conseguimos ampliar o estoque em 40% e, consequentemente, nosso faturamento. Também vamos usar o crédito para melhorias como a instalação de iluminação na loja e de bancos na rua, além de ampliar o nosso atendimento e passar a abrir alguns dias à noite”, completou a empresária.