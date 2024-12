O debate sobre o suicídio assistido

suicídio assistido na Suíça As palavras de despedida do escritor e filósofo Antonio Cicero, enviadas em carta a amigos próximos antes dele realizar, no final de outubro, causaram uma comoção à altura de sua trajetória. Seu gesto final, além de inspirar reflexões, reacendeu no Brasil um debate há muito esquecido - e frequentemente ignorado: o direito a uma morte digna (Jornal da Lei, Jornal do Comércio, edição de 12/11/2024). Já passou da hora de aprovarem isso. Temos o direito de escolher quando morrer dignamente! (Rosi Carvalho)

Suicídio assistido II

Péssimo. Se o bem mais digno é a vida, ao atacá-la, o que sobrará aos demais? Relativismo total! (Gustavo Motta)

Olha Só

parabenizar o Jornal do Comércio pela coluna do Ivan Mattos Gostaria de(Coluna Olha Só, JC, 06/12/2024). Precisamos de pessoas que vivam, saibam bem o meio em que atuam, circulam. O Ivan é o colunista social remanescente de uma época em que se estudavam os nomes das famílias, as devidas importâncias dos eventos, além da moda. Um verdadeiro profissional no que faz. É através desse tipo de trabalho que se conta a história da nossa sociedade e sua movimentação cultural. Isto é o que garante a credibilidade do JC, assim como a coluna do Affonso Ritter: pessoas com trajetória. Parabéns pelo trabalho, sempre! (Maria Amelia Duarte Flores, Porto Alegre)

Aviação regional

inauguração das obras do Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto Durante a solenidade de(PET), em Pelotas, no início de novembro, o ministro Silvio Costa Filho confirmou que, agora, trabalha para incluir a construção de um novo terminal em Caxias do Sul entre as obras do Plano de Aceleração do Crescimento (JC Sul, JC, 07/11/2024). O aumento da infraestrutura no RS é vital para o desenvolvimento regional, ainda mais de um aeroporto como o de Pelotas. (João Finoqueto)

Segurança pública

PEC da Segurança Pública Em artigo escrito ao JC, o Coronel PM presidente da Asofbm, Marcelo Pinto Specht, se posiciona contra a, que propõe, em seu escopo, ampliar competências de determinadas polícias administradas pela União (JC, edição de 11/11/2024). Sem uma reforma no Código Penal e no sistema prisional, bem como o combate à entrada e ao consumo de drogas, pouca coisa vai mudar. (Régis Roberto Heldt)

Segurança pública II

O Brasil segue em ritmo acelerado de falência absoluta de todos os pilares de sustentação. (Luckas Rossato)