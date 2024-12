Cordão solidário representa esforços de voluntários nas enchentes

O artista plástico goiano, Siron Franco expressou em aço, a ação humanitária que entrou para a história como a maior tragédia climática já registrada no Rio Grande do Sul. Na entrega oficial da corrente humana transformada em arte, na tarde de segunda-feira passada, no Parque Pontal, autoridades e convidados conheceram a iniciativa do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), que ao celebrar seus 40 anos, legou a Porto Alegre uma obra marcante de sua história. Paola Magnani, presidente do IEE e o empresário Renato Malcon, o curador da iniciativa, destacaram a dedicação dos voluntários anônimos, fundamental no enfrentamento da catástrofe. O Monumento aos Voluntários Anônimos, em uma estrutura de 27 metros de comprimento e dois metros de altura, retrata 30 pessoas de mãos dadas simbolizando a união de esforços coletivos no salvamento de vidas humanas. Renato Malcon e Paola Magnani Cerimônia Inaugural do Monumento em homenagem aos Voluntários Anônimos EVANDRO OLIVEIRA/JC



Pedro Bartelle e Claudia Bartelle com os pais Verna e Paulo Warken ALESSANDRA PINHO/DIVULGAÇÃO/JC

Claudia Bartelle oficializou a entrega de R$1,7 milhão, resultado do que foi arrecadado na 5ª edição do Bazar Claudia Bartelle & Friends, realizado em setembro, no Shopping Iguatemi Porto Alegre. Com este montante será possível manter a Casa de Apoio Madre Ana, da qual Claudia é a madrinha, beneficiada pela iniciativa, ao longo de 2025 e ainda criar um fundo para a sustentabilidade da entidade que atende familiares e pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Uma importante venda de arte e antiguidades, integrada por parte do espólio de Manoela Chaves Figueiredo, será realizada exclusivamente via internet na noite da segunda-feira dia 9, apregoado por Paulo Gasparotto e Norton Fernandes. Além de mobiliário antigo em madeiras nobres, tapetes persas, telas de Bracher e Eduardo Zaluar, e Xico Stockinger fazem parte do acervo reunido que estão em expicaosição no Garimpo Leilões.

Viviane Jungblut EVANDRO OLIVEIRA/JC

A noite em que foram entregues os Destaques Esportivos 2024 do Grêmio Náutico União, na terça-feira passada, reuniu várias gerações do esporte unionista, inclusive os atletas medalhistas que participaram dos Jogos Olímpicos de Paris. Guilherme Toldo, Maria Carolina Santiago e Viviane Jungblut, conduziram as bandeiras na abertura da cerimônia de premiação. Maria Carolina Santiago, atleta da natação paralímpica que trouxe cinco medalhas para o União, anunciou o início do ciclo olímpico para Los Angeles 2028. Paulo Kolberg Bing também recebeu os presidentes do Esporte Clube Pinheiros, Carlos Alexandre Brazolin, e Carlos Henrique Martins Teixeira, do Minas Tênis Clube, e mais o presidente da Fenaclubes, Arialdo Boscolo. Maria Carolina Santiago fotos EVANDRO OLIVEIRA/JC

Guilherme Toldo EVANDRO OLIVEIRA/JC

Cristiano e Caren Richter com Beto Conte no jantar que comemorou os 30 anos de Grand Tours - viagens de imersão cultural, da Trip Travel, no Le Bistrot Gourme LISA ROOS FOTOGRAFIA/DIVULGAÇÃO/JC

Dinho Ouro Preto no show de aniversário de 161 anos da Associação Leopoldina Juvenil, no sábado passado TÂNIA MEINERZ/JC

Natália Dolzan, diretora da Naturale, Natália Dolzan participou da coletiva de imprensa do Carrinho Agas 2024, no Hotel Deville esta semana TÂNIA MEINERZ/JC

