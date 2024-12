Falta de luz em Porto Alegre

temporal que atingiu o Rio Grande do Sul entre 1° e 2 de dezembro causou, novamente, alagamentos e falta de luz, além de derrubar árvores em Porto Alegre (Jornal do Comércio, edição de 03/12/2024). O problema não são os temporais, são as árvores não podadas que ficam sobre as maçarocas de fios de luz e telefonia! Quando tombam, além de cair sobre carros, muros e casas, acabam derrubando toda essa fiação horrenda e, consequentemente, deixando bairros sem abastecimento de energia! São muitos os chamados abertos na prefeitura para podas de árvores na Zona Norte que não são atendidos. (Dalala Steinmetz Gross)

Falta de luz II

Isso irá acontecer frequentemente, até o governo desassorear os rios. É muita falta de responsabilidade com o povo. (Marcos Vieira)

Free flow

pedágios free flow A concessionária responsável pelose o governo estadual defendem a efetividade do sistema, mesmo com as milhares de multas por evasão nas cancelas (Site do JC, 1°/11/2024). É um escárnio com o cidadão pagador de impostos, sempre pagando mais e tendo menos benefícios. E agora, com o free flow, além de aumento de custos e redução de empregos, a pessoa pode ser multada. Não consigo entender que, em um estado de Direito (se é que ainda estamos em um), o governo jogue nas costas do cidadão o ônus de uma cobrança que ele decide fazer e, em caso de não pagamento, esse cidadão seja multado. Um verdadeiro escárnio! (Adriano Dalci)

Começo de Conversa

Após a enchente de maio, surgiram ilhas no Guaíba que, graças à composição do lodo e areia, permitem que surja uma vistosa vegetação em cima delas. Mesmo que não sejam raízes profundas, elas servem para fixar a planta e evitar que a correnteza as leve embora (Coluna Começo de Conversa, JC, 06/11/2024). A dragagem do rio é uma prioridade para trazer segurança à vida daqueles que moram à beira do Guaíba, antes que nova enxurrada aconteça. (Leandro Araújo da Silva)

Recursos Hídricos

recursos dos mares e águas interiores Expandir e regulamentar as atividades econômicas ligadas aos, propondo também o estímulo à educação profissional para formar mão de obra qualificada nesse setor, dentro do RS, é o objetivo do PL 325/2024 (JC, 06/11/2024). Já não era sem tempo. Parabéns aos envolvidos! (Guto Guerreiro)

Bacia de Pelotas

levantamento sísmico de partes da Bacia de Pelotas A Petrobras deu início ao, iniciativa que deverá continuar ao longo de 2025. As ações servem para obter informações sobre reservatórios de petróleo e gás natural (JC, 11/11/2024). A Petrobras deveria aproveitar e fazer pesquisas na Lagoa dos Patos. Há muito material sedimentar. (Fernando dos Santos)