Descobertas novas ilhas no Guaíba em Porto Alegre

Aqui nestas plagas é assim. Ou bota pra fora ou tem pouca água. No pico da enchente o Guaíba atingiu a cota de 5m35cm; ontem, estava a 1m59cm. Na época surgiram ilhas no Guaíba que, graças à composição do lodo e areia, permitem que surja uma vistosa vegetação em cima delas. Mesmo que não sejam raízes profundas, elas servem para fixar a planta e evitar que a correnteza as leve embora.



Historinha de quarta

Voo da Latam quinta-feira, às 19h, para São Paulo. Ao chegar lá, os passageiros ficaram 25 minutos - muitos deles de pé, no corredor, à espera de uma escada para acessar o ônibus, já que não havia finger. Passado este tempo, o comandante explica a chegada da escada, mas que, agora, era preciso aguardar os ônibus. Mais 25 minutos de espera. Quase o mesmo tempo para descer da aeronave do que de viagem POA-São Paulo. Na chegada do ônibus, um gaiato gritou: - Vocês têm certeza que há combustível?

Tudo tão estranho...

Ontem foi o Dia Nacional da Língua Portuguesa. É mesmo? Halloween, hotdog, brownie, donuts, cookies, cheesecake, crispy, potato chips, cupcakes, ice cream - o strogonoff já foi um erro. Só falta rebatizar o arroz-de-leite como milk rice. O jequismo brasileiro adora ganhar continhas coloridas como os índios que Cabral presenteou. Abaixo o panetone alenienígena, viva a cuca!

Façam suas apostas

Segundo o site de apostas norte-americano "Election Betting Odds", que compila os números de diversas plataformas, as apostas na vitória de Donald Trump subiram 3,9 pontos percentuais, para 58,5%, enquanto as em Kamala caíram 3,8 pontos, para 41,1%. Pode ser pega-ratão, pode não ser.

O biquini americano

Tudo bem que a internet aproxima tudo do exterior, mas não substitui o contato com o espírito do eleitor americano, suas emoções e seu senso de realidade. Mas daí a dar uma de telepata para auscultar essas condições vai uma missa. É como o biquíni, disse o ex-ministro Roberto Campos, que mostra tudo, menos o essencial.

No escurinho da eleição

Mesmo com a instantaneidade da informação, é difícil ver a realidade da eleição americana. Isto porque a mídia em peso apoia a democrata Kamala Harris. Todos jogam pedra na Geni Trump.

Ai, que medo

Há um exagero quando se diz que o próximo presidente pode arruinar os Estados Unidos, seja Trump seja Kamala. O presidente americano pode muito, mas não pode tudo.

De novo?

O blog Fala Carlão conversou com o cientista político Cristiano Noronha, da Arko Advice, durante a reunião na Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp). Noronha sustentou a tese de que Lula será o favorito na eleição de 2026, porque tem a máquina do governo a seu favor e a caneta na mão. Presente na reunião, o ex-governador Germano Rigotto discordou da tese.

Bem casados

A Cooperativa Tritícola Caçapavana (Cotrisul) lançou seu primeiro produto premium: o Arroz Cotrisul Safra Especial. O grão é derivado de manejos como a rotação ping pong, que altera arroz e soja, e o preparo antecipado, feito logo após a colheita, essa é a tendência. A soja nitrogena o solo, o que é bom. Aliás, a Abiarroz completa 15 anos de fundação.

Duplicação da BR-116

Pistas duplicadas e acostamentos embaixo do viaduto de acesso a São Lourenço do Sul, na BR-116, foram liberados ontem pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Mais uma avanço na duplicação. Matéria nesta edição.

Estúdio do Livro

A ARI e a Câmara Riograndense do Livro criaram o Estúdio do Livro na Feira, que hoje terá como convidado o publicitário Gil Kurtz, vice-presidente do Fórum Latino-americano de Defesa do Consumidor, que baterá um papo com a diretora Tatiana Gomes abordando a Inteligência Artificial na comunicação.

Terras raras