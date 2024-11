A Feira do Livro de Porto Alegre

As vendas na 70ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, que simboliza a retomada do setor livreiro depois das enchentes de maio, já estão sendo comemoradas. Nos primeiros dez dias do evento na Praça da Alfândega, 130 mil livros foram vendidos, 12% a mais do que no mesmo período do ano passado (Caderno Panorama, Jornal do Comércio, edição de 12/11/2024). Há muito tempo não frequentava a nossa Feira do Livro. Fui no dia 8 de novembro para adquirir e ter o autógrafo do livro de Paulo Joaquim Silla - de Janeiro ao Uruguai. Além da satisfação de rever o amigo, fiquei impressionado com a grandeza, a beleza, a organização e as variadas atrações culturais, deixando os inúmeros visitantes com visível felicidade em estar lá. Parabéns aos organizadores! (Eduardo Fossati)