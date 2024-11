Sob o pálio dos domingos

Na música "Domingo", do Biquini Cavadão, o personagem-cantor diz que, aos domingos, a cidade “morre mais um pouco”. A cantora Liniker, no álbum Caju, também dedicou um som ao domingo. De olhos fechados, ela pede que alguém a ajude a “salvar os domingos”.

Eu divagava sobre essas duas músicas, também num domingo,, quando um menino chegou ao playground acompanhado de quem parecia ser seu pai — um homem alto que não tirava os olhos do chão enquanto caminhava em direção a um banco.Bastante acanhado, o guri, que não devia ter mais de sete anos, observava as outras crianças brincarem.. O pai mexia no celular incessantemente, alheio a tudo, como se esperasse que o menino se misturasse às outras crianças por conta própria.O menino balançava as pernas finas,. Sua postura tímida parecia exigir que o homem tomasse seu lugar naquela cena.Talvez percebendo a armadilha do pequeno, ou para se desvencilhar de si mesmo, o, supervisionadas por duas mulheres.

As mulheres se retraíram, lançando olhares ao menino, que continuava calado e sem demonstrar vontade de participar. Após alguns instantes, elas sorriram, talvez amedrontadas, talvez num gesto genuíno de domingo. Cederam.O homem tornou o corpo para o guri, que, naquele instante,. Por um breve momento, ele tinha seu pai por completo. Mais tarde, voltaria para uma casa carente de tudo, e o homem para outra, superlotada, junto a outros homens.s. O menino tinha uma missão e estava empenhado em cobrir os pés e tornozelos do homem com areia, especialmente os tornozelos. O homem sorriu de canto, como se desenterrasse algo longínquo.Pode ser que, nesse momento, eu estivesse lembrando de uma música do Emicida:. Então se chocam com o sonho de alguém. São assassinas de domingo a pausar tudo que é lindo.”Olhei novamente para aquele playground, onde. Os dois homens eram o filho, e ao mesmo tempo, dois meninos eram o pai. Debaixo da terra, estavam o crime de um e o sonho do outro, numa aura cúmplice e redentora. Olhei mais uma vez, só para me certificar, e eles continuavam ali.