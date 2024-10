As obras no Aeroporto de Canela

Jornal do Comércio, edição de 24/10/2024 O Aeroporto de Canela, na Serra gaúcha, já deu início às obras. Com investimentos acima de R$ 30 milhões, as melhorias incluem o alargamento da pista, a instalação de equipamentos de navegação, sinalização, ampliação do pátio, projeto de terminal e área comercial. Com essas melhorias, o aeroporto estará apto a receber aeronaves ATR-72, com capacidade para 72 passageiros (). Nos próximos sete anos, a frota nas aéreas brasileiras será composta 85% de aeronaves com capacidade entre 170 a 230 passageiros e seus equivalentes de carga. Poucas cidades perceberam o viés e a necessidade de adequar rapidamente sua infraestrutura aeroportuária para receber essas aeronaves. Nenhum município deveria construir pistas abaixo do conceito brasileiro de pistas mínimas, recomendado em comprimento, largura e resistência do piso PCN. (Cláudio Lemes Louzada)

Aeroporto de Canela II

Tomara que façam uma infraestrutura de pista e, especialmente, um terminal dignos. Para entregarem um aeroporto à altura da Região das Hortênsias e com o mesmo padrão que vemos os estados vizinhos do Paraná e Santa Catarina fazendo no interior, vergonhosamente ainda, só o RS que não. Tomara que evoluam! (João Maurício Hack Cardozo)

Aeroporto de Canela III

Não adianta a pista comportar pouso do ATR 72 se os 70 passageiros que chegam, mais os 70 que aguardam voo não couberem no minúsculo terminal existente. Quero crer que vão construir novos terminais de passageiros. (Augusto Bilhalva Goulart)

Salgado Filho

JC, 22/10/2024 Estou acompanhando no JC a felicidade das pessoas em relação à reabertura do Aeroporto Salgado Filho () após o fechamento por 171 dias. É uma excelente notícia para o Estado! Nem fazíamos ideia das consequências de ficar sem o único aeroporto da Capital, que é uma importante porta de entrada para economia, turismo, comércio, saúde e tantas outras áreas. Ocorre que não li e não ouvi nas entrevistas da CEO da Fraport, sequer um agradecimento ao pessoal do agro, ou seja aos arrozeiros que vieram, sem que ninguém solicitasse, gentilmente com suas bombas e a água da área do aeroporto. Um muito obrigado e um convite para participar da cerimônia de reabertura teria sido de bom grado. (Rosemari Leidens Minosi)

Inovação

Caderno GeraçãoE, JC, 24/10/2024 O Instituto Caldeira, hub de inovação baseado em Porto Alegre, promoveu uma missão ao Vale do Silício com foco na Inteligência Artificial. Um grupo de 30 empresários gaúchos visitou organizações que são referência no tema. Giovanni Jarros Tumelero, diretor-presidente do Jornal do Comércio, foi um dos líderes que viajou aos EUA (). É muito importante conhecer um pouco mais sobre este assunto. (Sony Maria de Lourdes Lise)