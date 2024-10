CEO da Fraport destaca que operação no Salgado Filho ainda enfrentará transtornos

Leite comemora volta do Salgado Filho e diz que aviação regional sai fortalecida

Durante o, o primeiro piso do terminal, por onde chegaram os passageiros, enfrentou quedas de energia. Além disso, algumas áreas estavam mais quentes do que o habitual.De acordo com a CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal, o Salgado Filho "tem capacidade para operar, mas está com um". Dez subestações de energia foram alagadas. Ela destacou também que instabilidades no Wi-Fi e o calor podem ser sentidos. "Vamos ter problemas com o ar-condicionado, apenas 50% da capacidade está funcionando", afirmou. No entanto, ela ponderou que, em dezembro, quando os voos internacionais retornarem, a situação estará "muito melhor". "Decidimos começar assim, com pista e passageiros, mas não está perfeito", refletiu.Ela mencionou ainda que a situação levou a empresa a considerar a implementação de novos recursos e tecnologias. "Trocamos as pontes antigas do terminal, melhoramos os taxiways. Queremos implementar novas tecnologias, como mapas de calor para entender melhor o fluxo de passageiros", explicou. A previsão é que essas novidades sejam implementadas em até dois anos.