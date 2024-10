Reciclagem em Porto Alegre

Colunas Pensar a Cidade, Jornal do Comércio, edição de 16/10/2024 Do lixo recolhido pela prefeitura de Porto Alegre, apenas 3,2% vai para a reciclagem. O dado corresponde a 2021, divulgado em 2023 no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Os postulantes à prefeitura de Porto Alegre, Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB) apresentaram propostas para a gestão do lixo em seus planos de governo (). Todos veem a sujeira em torno dos contêineres, onde muita gente ignora o uso exclusivo para orgânico e coloca o reciclável também, por não ter espaço em casa para armazenar. Porque não se coloca dois contêineres, um para orgânico e outro para recicláveis? Provavelmente os dos recicláveis deverão ser recolhidos com mais frequência, mas certamente evitaria a sujeira. (Eduardo Fossati)

Celulares nas escolas

Coluna Espaço Vital, JC, 24/09/2024 O Ministério da Educação prepara um projeto para vetar a utilização de smartphones nos colégios do País, nas redes pública e privada. A iniciativa não deve sofrer resistência no Congresso (). Até que enfim! (Guto Guerreiro)

Halloween

Outubro é o mês em que se comemora o Dia das Crianças. Uma data importante para os pequenos e para o comércio. Não faz muito que o Brasil "importou" uma data comemorativa norte-americana, que também aquece o varejo em outubro: o Halloween. As crianças se vestem de bruxas, fantasmas e afins e vão à caça de doces ou travessuras. Meu pedido, como mãe e nutricionista (preocupada com o exponencial aumento do percentual de crianças obesas), é para que o comércio no geral e as escolas se atentem para a quantidade absurda de doces oferecida. Basta a criança entrar no estabelecimento vestida de personagens de terror que sai munida de uma sacolinha. Sejamos conscientes: em tempos de obesidade alarmante, evitemos o fornecimento de balas e doces de forma tão banal. Cuidemos das nossas crianças que, afinal, são o futuro do nosso País. (Letícia Ritter Duarte)

4º Distrito

Coluna Minuto Varejo, JC, 05/09/2024 A área onde foi o Mercado Paralelo, com operações arrasadas pela enchente de maio, como toda a região do 4° Distrito, está em obras. Empreendedores de gastronomia, alguns ligados ao complexo anterior, vão montar um novo negócio, mas fazem suspense (). Tomara que se recuperem e voltem melhores e mais fortes. O Mercado Paralelo era uma ótima alternativa para se fugir da região central. (Danilo Machado)

Aviação

JC, 21/10/2024 O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou o fortalecimento da aviação regional, com um novo aeroporto em Caxias e melhorias nos de Torres e Canela (). Assinar papel é fácil, igual as ajudas das enchentes do ano passado. (Jânio de Vargas)