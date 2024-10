Ministro Silvio Costa Filho anuncia novo aeroporto em Caxias do Sul

Durante a assinatura do Contrato de Adesão do Porto de Arroio do Sal, na Fiergs, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho anunciou investimentos federais em aeroportos do Rio Grande do Sul. Torres e Canela deverão receber recursos e Caxias do Sul um novo terminal aeroviário, o de Vila Oliva.

“Vamos reestruturar todos esses aeroportos. Estamos priorizando o Salgado Filho, mas está no nosso radar fortalecer a aviação regional no Rio Grande do Sul. Estamos construindo isso a partir da necessidade das companhias aéreas”, declarou. A prefeitura de Caxias do Sul já teria, inclusive, disponibilizado uma área. O ministro informou que, assim que passar o período eleitoral, haverá uma reunião com a Prefeitura para discutir o início da operação. “Vamos destinar mais de R$ 10 milhões para o projeto. De posse do projeto de engenharia, que deve durar de três a quatro meses, partimos para a licitação.”

O novo aeroporto de Caxias já tem autorização pela Presidência da República, e terá investimento de R$ 170 milhões para a infraestrutura e outros R$ 100 milões para o terminal de passageiros. O de Torres deverá receber R$ 11 milhões e o de Canela, R$ 8 milhões. De acordo com o Costa Filho, esses aportes fazem parte de uma estratégia de fortalecimento econômico do Estado. Junto com o turismo de negócios, o de lazer que é um ativo importante para o Estado, segundo ele. Hoje mais de 10% da economia dialoga com o turismo.

O ministro destacou a necessidade de desenvolver hidrovias e ferrovias, além de estruturar as estradas, tendo em vista uma nova operação logística. Ele informou que em novembro deverá acontecer a primeira audiência pública sobre a hidrovia do Mercosul, que vem sendo discutida há cerca de 8 anos. “Ela será fundamental também para Argentina, Paraguai e Uruguai. Vai ajudar o modal, reduzindo em 40% os custos de operações e ajudando no escoamento da produção”, disse, ao lembrar que a hidrovia será concedida à iniciativa privada.