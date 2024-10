Depois de cinco meses, Aeroporto Salgado Filho recebe o pouso de uma aeronave

Depois de cinco meses, o Aeroporto Internacional Salgado Filho recebeu nesta sexta-feira (18) o pouso de uma aeronave. Às 9h48min, a comitiva dos ministros Sílvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, chegou no complexo. A comitiva chegou a Porto Alegre em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). Eles foram recebidos pela CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal, e pelo vice-governador Gabriel Souza.

Na segunda-feira, dia 21, serão retomadas as chegadas e partidas de aeronaves no pista do aeroporto. O primeiro avião da empresa Azul (proveniente do aeroporto de Viracopos/Campinas) pousa às 8h10min no aeroporto da Capital. Em seguida, está prevista a chegada de uma aeronave da Azul vinda de Congonhas/São Paulo. O primeiro avião a decolar do Salgado Filho tem saída prevista para às 8h50min com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A pista do Salgado Filho tem uma extensão 3,2 mil metros. No entanto, em razão de obras, serão utilizados neste momento, apenas 1.730 metros que estão liberados para pousos e decolagens de voos comerciais.

Antes da cerimônia de retomada das operações do Salgado Filho, os dois ministros, acompanhados da CEO da Fraport Brasil, realizaram uma inspeção de ônibus nas obras da pista. No seu discurso, a CEO da Fraport prestou uma homenagem aos funcionários que trabalharam na recuperação do complexo aeroportuário. Eles foram homenageados com uma salva de palmas. Segundo Pimenta, a reabertura do Salgado Filho significa o recomeço do Rio Grande do Sul. "Na segunda-feira, dia 21, vamos ver o aeroporto voltando com força total. Este trabalho só foi possível devido a união de esforço dos governos federal, estadual e municipal", destaca.

Na solenidade de retomada das operações do Salgado Filho, ministro Paulo Pimenta destaca que aeroporto volta com força total no dia 21 THAYNÁ WEISSBACH/JC

O ministro Paulo Pimenta disse que foram investidos pelo governo federal R$ 426 milhões na recuperação da estrutura do aeroporto. "Hoje é um dia especial porque marca o recomeço. Mais do que uma reinauguração é uma dia de celebração", comenta. O ministro Sílvio Costa destacou que a retomadas dos voos será fundamental para a economia do Rio Grande do Sul com a retomada do turismo de negócio e de lazer. "Nos próximos três meses, vamos reativar a economia do Estado", acrescentou. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, no ano passado mais, 7,5 milhões de passageiros passaram pelo Salgado Filho. A conclusão da fase 3 das obras do aeroporto está previstas para serem concluídas para o dia 16 de dezembro.

O vice-governador Gabriel Souza afirmou que era uma entrega histórica e fundamental para o Rio Grande do Sul. "O Salgado Filho é o aeroporto dos gaúchos. É um símbolo de pujança do Rio Grande do Sul", apontou. Souza destacou ainda a volta dos voos internacionais para o mês de dezembro. Já o vice-prefeito Ricardo Gomes disse que Porto Alegre precisava muito do funcionamento do aeroporto porque a estrutura aeroportuária significa oportunidades de negócios e de geração de renda.

Voos internacionais estão previstos para serem retomados no dia 16 de dezembro

A operação em pista reduzida (1.730 metros) será gradual, com uma capacidade total de receber até 128 frequências domésticas diariamente, aproximadamente 12 operações por hora, entre 8h e 22h. Serão seis posições de estacionamento conectadas às pontes de embarque e uma posição remota. No dia 21 de outubro, estão confirmados 71 movimentos entre pousos e decolagens, passando para 122 em 1º de novembro. Neste período, as empresas aéreas Azul, Gol e Latam confirmaram a retomada de seus voos e estão com as vendas de bilhetes abertas.

Até o momento, foi anunciado o retorno das rotas para as cidades de Belo Horizonte/MG, Brasília, Campinas e Guarulhos, em São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo. Para novembro, é aguardada a retomada de voos para Curitiba, no Paraná, e para as cidades gaúchas de Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana.

A pista em sua extensão completa deve ficar pronta até o dia 16 de dezembro, quando está prevista também a retomada de voos internacionais. A rota para a Cidade do Panamá (Copa Airlines) retornará em dez/2024 e Buenos Aires (Aerolineas Argentinas), Lima (Latam) e Santiago (Latam) em janeiro de 2025. Para estes destinos, as passagens já estão sendo comercializadas pelas companhias aéreas.

O check-in e o despacho de bagagem continuará sendo realizado no check-in internacional, no piso 2. O acesso mais próximo será pela porta 5. A Fraport Brasil recomenda que os passageiros sigam as orientações das companhias aéreas a respeito de horário para apresentação no check-in e embarque. O pedido é que os passageiros cheguem com uma antecedência de 2h antes do voo. O embarque volta a ser realizado pelo embarque doméstico, no piso 3. Nesta retomada serão utilizados os portões 113 ao 124. O desembarque será feito pela área doméstica. Ao descer pelas escadas ou elevador, o passageiro deverá retirar a sua bagagem e seguir para a saída. As três portas do piso 1 estarão em funcionamento. Para pegar um táxi, deve ser utilizada a porta 3. Para carros de aplicativo e vans de locadoras, a saída mais próxima é pela porta 2.

Os quatro estacionamentos de veículos estarão em funcionamento, bem como os serviços de locadoras de veículos e receptivos de turismo. Mais de 70% das operações comerciais do aeroporto estarão abertas a partir do dia 21 de outubro. "É uma conquista para todos os gaúchos, para o turismo e para a economia", destaca Andreea Pal.