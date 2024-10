Jornal do Comércio, edição de 07/10/2024 Para pessoas com mais de 70 anos, o voto já não é mais obrigatório no Brasil. Mas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 1,1 milhão de idosos gaúchos que não têm a obrigação legal de votar decidiram exercer seu direito nas eleições municipais deste ano. Esse número é 19,6% maior do que em relação ao pleito de 2020 (). Admiro muito quem continua a exercer esse direito e vou votar até que minha saúde me permita. (Maria Inês Möllmann)

Eleições 2024 II

Minha mãe, com 86 anos, nem pensa em deixar de exercitar esse dever. (Rejane Zapella Rocha)

Eleições 2024 III

Parabéns pela atitude e consciência de quem continua a exercer esse direito! (Carine Reis)

Arroio Dilúvio

Site do JC, 30/09/2024 O projeto de despoluição do Arroio Dilúvio apresentado por especialistas contratados pela prefeitura de Porto Alegre prevê, entre outros pontos, a instalação de novas ecobarreiras ao longo da avenida Ipiranga, a melhoria na capacidade de escoamento das águas pluviais e a criação de um parque linear ao longo das margens do arroio (). Estão brincando com a população de Porto Alegre! Em uma cidade que não recolhe o lixo com eficiência, pensar em um projeto com esta magnitude é uma piada de mau gosto. (Rogério Sippel)

Pensar a Cidade

Coluna Pensar a Cidade, JC, 1°/10/2024 A revisão do Plano Diretor de Porto Alegre foi pouco contemplada nos debates políticos, mesmo com o processo atrasado há pelo menos quatro anos (). Fazem o querem depois das eleições, mas nunca pensando na população. (Elenice Avila da Silva)

Vida noturna

Site do JC, 02/10/2024 Uma das casas noturnas mais tradicionais de Porto Alegre, a Encouraçado Butikin, reabriu as portas no dia 9 de outubro no emblemático casarão da avenida Independência, 936 (). Que maravilha! A casa sempre foi um local maravilhoso para dançar e bem frequentado. Que tenha todo o glamour e o sucesso dos anos 1970 e 1980. (Leonora Schmidt)

Vida noturna II

Legal! Em tempos de desconstrução e novidades irrelevantes, a volta de um clássico é algo a ser rememorado e reconhecido. Passo na frente quase todos os dias e estava curioso com o que viria, mas jamais imaginaria a volta de um clássico da cidade. Sucesso! (Marcelo Carvalho)