A simpática travessa na avenida Independência

Independência II

Eu moro na Independência há muitos anos e nunca soube que se tratava de uma travessa. Vou conhecer! (Tânia Mariza Freitas)

Independência II

Atravessei várias vezes para ir da Andre Puente até a Independência e vice-versa. É muito legal essa travessa! (Stefano Spalding Baron)

Logística

O RS avança, a passos lentos, nos reparos necessários para que a logística de transporte e trânsito volte a funcionar como era antes da enchente de maio. São os casos do Aeroporto Internacional Salgado Filho, que ainda não voltou a operar, e do Trensurb, com ainda três estações fechadas em Porto Alegre (). Todo o exposto é real e urgente. Faltou citar a navegação. E nenhuma palavra sobre as ferrovias abandonadas desde há muito pela concessionária com, atualmente, importantes rotas bloqueadas e sem ações para restabelecer o tráfego. Necessário se faz a tomada de ações dos diversos setores da sociedade e governo para o efetivo restabelecimento do modal ferroviário. (Carlos Frederico Beutler)