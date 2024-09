Caderno Mapa Econômico do RS, Jornal do Comércio, edição de 25/09/2024 A terceira edição de 2024 do Mapa Econômico do RS mostra os desafios para a retomada e as oportunidades para o desenvolvimento econômico das regiões Sul, Centro-Sul, Campanha e Fronteira Oeste (). Parabéns ao Jornal do Comércio. O Extremo-Sul necessita visibilidade! Rio Grande está sucateada, o Centro abandonado, há êxodo de trabalhadores e o pedágio é um absurdo! (Nikolas Yoshitaka Konishi, Pelotas)

Mapa Econômico do RS II

O Jornal do Comércio sempre se pauta pela lisura e pelo esclarecimento sem posicionamento em seus texto diário. Hoje, em especial, parabenizo o JC pelo caderno especial onde referencia o Mapa Econômico do RS. Simplesmente um resumo da nossa economia - atual e futuro. Parabéns. (Paulo Machado, Porto Alegre)

Mapa Econômico do RS III

O Jornal do Comércio está de parabéns por escutar nossa Zona Sul. O painel em Rio Grande foi excelente! (Luiz Carlos Zanetti, Rio Grande)

Mapa Econômico do RS IV

Muito completo e certeiro. Parabéns! (Cléber Jefferson Anzolin)

Bom Fim

JC, 18/09/2024 Empreendedores de diferentes comércios no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, se uniram com o propósito de fomentar os pequenos negócios locais. O intuito é, com o Clube do Bonfa, que já reúne 18 empresas, criar uma rede de apoio aos empreendedores (). Ninguém deixa de comprar por falta de estabelecimentos comerciais. Deixam de comprar por falta de dinheiro. Falta dinheiro em razão da baixa remuneração e dos altos preços dos produtos e ou pelo desemprego ou subemprego. O que gera empregos "reais" no capitalismo, ampliando a absorção de mão de obra, é a indústria. No entanto, o Brasil como tantos outros países, são forçados por potências importadoras a venderem produtos sem valor agregado, as famosas commodities, gerando lá os empregos na indústria. (Zé Fonseca, Porto Alegre)

Trensurb

JC, 20/09/2024 Os trens da Trensurb voltaram a circular no dia 20 de setembro em Porto Alegre, depois de 140 dias com operações suspensas por conta da enchente (). Na torcida pela normalização total. Que nunca mais se repita a enchente surreal em Porto Alegre e que as bombas estejam em perfeitas condições, porque este é o certo. Em caso de necessidade, elas entram em operação. Um prejuízo no qual o dinheiro para consertar os estragos poderia ter sido investido em outras áreas. (Anita Goulart)