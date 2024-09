A volta do Trensurb em Porto Alegre

Jornal do Comércio, edição de 20/09/2024 Após 140 dias com operações suspensas por conta da enchente em Porto Alegre, o Trensurb voltou a circular no dia 20 de setembro na cidade. Em outros municípios da Região Metropolitana, havia retomado as viagens ainda no mês de maio (). É uma vergonha demorar cinco meses e voltar a funcionar parcialmente. Quanto tempo mais para funcionar todas as estações em Porto Alegre? (Adriana Alves Machado)

Trânsito

O cruzamento de sinais fechados tem se tornado um hábito muito perigoso no trânsito de Porto Alegre. Começou com os motociclistas, que devido à impunidade, se estendeu para os motoristas em geral. Como a EPTC não tem se mostrado eficiente para coibir essa prática, venho sugerir que sejam implantados novamente os antigos "caetanos" nas sinaleiras para multar automaticamente esses infratores, a exemplo do que fazem atualmente os "pardais" nas estradas. Dessa forma, se resolve de vez esse problema. Além disso, essa arrecadação extra, à custa desses infratores, poderia ser utilizada para implementar melhorias na cidade. (Luiz Sperotto Teixeira)

Aviação

JC, 10/09/2024 A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) já começou as obras necessárias para a operação de voos comerciais no aeroporto de Torres, no Litoral Norte (). Acredito que vai ser muito importante para o turismo e os negócios da região. (Maximiliano Schmidt)

Aviação II

O Litoral Norte merece desenvolvimento. (Jorge Soledar)

Aviação III

A ampliação do aeroporto de Torres só vai trazer vantagens para o Litoral Norte e o RS. Vimos com a enchente o que é depender de apenas um aeroporto, no caso, o Salgado Filho. (Júlio Menz)

Auxílio Reconstrução

Site do JC, 19/09/2024 Após a prefeitura de Porto Alegre divulgar informações sobre o número de famílias cadastradas no Auxílio Reconstrução, o governo federal emitiu nota afirmando que o número de famílias cadastradas foi de 149.125 no total. Dessas, 75 mil foram aprovadas, o que corresponde a mais de 50%, e não 30%, como foi informado (). A prefeitura de Porto Alegre cadastrou todo mundo errado. Na minha rua, 90% dos que não receberam o auxílio, tinham dados errados. O cadastro que preenchemos online não foi enviado direto. Funcionários copiavam os dados dentro do sistema do governo federal. (Maria Ângela Camini)