Governo federal contesta dados divulgados pela prefeitura de Porto Alegre sobre o Auxílio Reconstrução

Diferentemente do que foi divulgado pela prefeitura de Porto Alegre, o governo federal emitiu nota que afirma que o número de famílias cadastradas no Auxílio Reconstrução foi de 149.125 no total.

Dessas famílias cadastradas, 75 mil foram aprovadas, o que corresponde a mais de 50%, e não 30%, como foi informado anteriormente. Um total de 69.600 famílias receberam o repasse de R$ 5,1 mil, garante o governo federal.



“Para divulgar os dados, a matéria utilizou o total de CPFs, quando, na realidade, o cadastro é por família, não pelo número de pessoas que compõem o total das 149 mil famílias”, explicou o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

A nota ainda informa que, em Porto Alegre, das 46.294 famílias que estão com pendências no pedido do auxílio, 43.288 são unipessoais, ou seja, formadas por uma só pessoa, e precisam procurar a prefeitura para corrigir o grupo familiar no auxílio.



O governo federal defende que a prefeitura da Capital precisa acelerar o processo de finalização dos registros de famílias aptas a receber o benefício, com dados corretos para que o governo possa realizar o pagamento.

“O objetivo é pagar para todas as pessoas que foram atingidas, e nós estamos pagando. Tanto é que mais de 370 mil famílias já receberam o auxílio no Rio Grande do Sul. Agora, quem faz o cadastro são as prefeituras”, explicou o ministro Paulo Pimenta.

A Secretaria de Reconstrução informa que 727 mil cadastros foram enviados por 305 municípios gaúchos. Desse total, 378 mil famílias foram autorizadas a receber o benefício, e 360 mil já tiveram o valor pago.