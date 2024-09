Eduardo Leite vai a Brasília tratar de contenção de cheias com Lula

O governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) viajou a Brasília na manhã desta terça-feira (17) para abordar as obras de proteção contra enchentes do Rio Grande do Sul junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

montante de R$ 6,5 bilhões para um fundo de gestão dos valores criação de um sistema para a contenção de cheias em âmbito estadual. O governo federal deve encaminhar, até dezembro de 2024, umpara umque serão usados na

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Leite afirma que irá ajustar com Lula a governança dos recursos destinados à contenção de cheias. Após, o governador deve se encontrar com Góes para tratar dos projetos e, ainda nesta terça, se reúne com a ministra da Gestão para ver questões relacionadas a áreas e imóveis que o governo federal tem no Rio Grande do Sul e que o Estado pode utilizar para destinações específicas.

Confira o vídeo: