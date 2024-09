Caderno Empresas & Negócios, Jornal do Comércio, 09/09/2024 Desde a pandemia, o Litoral Norte do RS acolhe mais moradores, o que gera demandas para toda a estrutura das cidades. Paralelamente, a revisão de Planos Diretores abre caminho para uma mudança no cenário urbanístico a médio e longo prazo, empolgando o setor de construção civil (). Falta, porém, o principal: infraestrutura. O esgoto continua chegando ao mar e aos rios. (Carmen Vijande de Valladares)

Litoral Norte II

É muito boa a qualidade de vida que a praia proporciona. (Leonardo Neves)

Litoral Norte III

Esgoto que é fundamental, não tem. (Vicente Guzinski Xavier)

Opinião

JC, 16/09/2024 Parabéns ao professor Fernando Ferrari Filho pelo seu artigo "É análise econômica e não político-ideológica" (). Os dados corretos e reais que ele apresenta sobre a economia brasileira evidenciam as corretas e eficientes administrações do atual governo do País. (Franklin Cunha, Porto Alegre)

Aluguel

O preço do aluguel residencial em Porto Alegre bateu um novo recorde, chegando a R$ 37,14 por metro quadrado, segundo o Índice de Aluguel QuintoAndar ImovelWeb, divulgado no começo de setembro. A procura por regiões mais altas e menos afetadas pelas enchentes, como é o caso dos bairros Mont'Serrat e Rio Branco, reflete nos preços ( Site do JC, 12/09/2024 ). Uma cidade cara, suja e com péssimo transporte coletivo. E nós tendo de pagar absurdos para viver nesse lugar. (Jonatha Arruda)

Eleições 2024

Site do JC, 16/09/2024 Em lugar de ofensas pessoais ou cadeiradas (), o que queremos ouvir dos candidatos são soluções concretas e viáveis para os problemas mais importantes da sociedade. Porém, isso não basta, devendo especificarem também de onde sairão os recursos para executá-las, sem majorar os elevados tributos que já pagamos. Além disso, cabe a eles mostrar capacidade e alguma experiência administrativa, em atividades privadas ou, melhor ainda, em serviço público. (Adelino Soares)

Eleições 2024 II

Minuto eleições O Jornal do Comércio está produzindo uma série especial de vídeos semanais sobre as eleições. Nosão apresentadas as principais informações sobre o pleito e candidatos da semana. Excelente conteúdo. Parabéns! (Arthur Amandio)