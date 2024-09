Datena dá cadeirada em Marçal em debate à Prefeitura de SP

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) partiu para cima do influenciador Pablo Marçal (PRTB) e o agrediu com uma cadeira após ser chamado de "arregão" durante o debate promovido pela TV Cultura com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, na noite deste domingo, (15).

• LEIA TAMBÉM: Bolsonaro encerra agenda no RS para fortalecer campanhas do PL



"O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. São Paulo quer saber que horas você vai parar com a candidatura, porque você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa. Você não é homem nem pra isso", disse Marçal, antes de ser agredido.



O moderador do debate, Leão Serva, chamou imediatamente os comerciais. No retorno da transmissão, o jornalista afirmou que o episódio foi "um dos eventos mais absurdos da história da televisão brasileira" e anunciou a expulsão de Datena do evento. Marçal também deixou o debate, segundo Serva, pois estava "se sentindo mal" após a agressão.



No primeiro bloco do debate, já havia ocorrido atritos entre os dois candidatos quando Marçal relembrou um caso de assédio sexual envolvendo Datena.



O influenciador perguntou se o tucano teria chegado a tocar nas partes íntimas da vítima. Marçal fez referência a uma acusação de uma ex-repórter do programa Brasil Urgente contra Datena, em 2019. Em reposta, o apresentador respondeu que o processo foi arquivado. "A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório. Pediu desculpas a mim e para minha família", afirmou.



Pablo Marçal deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista, após ser agredido com uma cadeira pelo rival José Luiz Datena.



Marçal está com "suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar", de acordo com nota divulgada pela campanha do influenciador no fim da noite do domingo. "Esperamos que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas e contamos com as orações do povo", diz o comunicado da campanha do candidato do PRTB.



José Luiz Datena disse que não se arrependeu de ter agredido o adversário Pablo Marçal durante o debate promovido pela TV Cultura. Datena disse que se descontrolou após Marçal ter citado um caso de assédio sexual em que foi envolvido em 2019. O desgaste provocado pela denúncia, que acabou arquivada pela Justiça, teria levado a sogra do apresentador à morte. "Eu senti tudo isso voltar na minha cabeça e não pude me conter. Estou errado? Estou. Mas fazer o quê? Já foi", disse o apresentador, em entrevista à TV Cultura, após ter sido expulso do debate.



Datena também disse que pretende continuar candidato à Prefeitura de São Paulo. "Eu pretendo me manter candidato até o fim", disse Datena ao deixar o debate. Segundo o tucano, a decisão, no entanto, "depende do partido"