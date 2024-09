Bolsonaro encerra agenda no RS para fortalecer campanhas do PL

por diferentes cidades do Rio Grande do Sul . Na quinta-feira (15), ele desembarcou no aeroporto de Pelotas. No município da região Sul, participou de um ato no Teatro Guarany, onde reforçou apoio à campanha do candidato Marciano Perondi (PL), que concorre à prefeitura da cidade.



Ainda na quinta-feira, Bolsonaro passou por Santa Maria, na Região Central, onde participou de uma carreata e se reuniu com os apoiadores da candidata do PL a prefeita da cidade, Roberta Leitão (PL). O ato ocorreu no Largo da Locomotiva.



O político ainda fez uma defesa de sua gestão na presidência, disse que uma eventual vitória de Donald Trump "fortaleceria a democracia no mundo" e defendeu um voto nas próximas eleições de 6 de outubro "não com emoção ou com o coração, mas com a razão", ratificando o apoio ao candidato a prefeito de Passo Fundo pelo PL, Marcio Patussi.



As visitas foram organizadas pelo deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) e tiveram como principal objetivo fortalecer as campanhas dos postulantes do Partido Liberal ao cargo de prefeito em municípios do Interior gaúcho. O ex-presidente ainda passou por outros municípios como Canguçu, Tupanciretã, Santo Ângelo, Ijuí, Panambi, Cruz Alta e Carazinho.