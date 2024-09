A redução da alíquota do ICMS do azeite

Jornal do Comércio, edição de 04/09/2024 A partir de 1º de janeiro de 2025, entra em vigor a redução da alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) para o azeite de oliva produzido no Rio Grande do Sul. Atualmente, as alíquotas vigentes são de 12% para as regiões Sul e Sudeste e de 7% para demais estados. Produtores consideram a medida positiva, mas divergem sobre a redução do preço ao consumidor final (). Vamos ficar de olho para ver se realmente baixa o preço ao consumidor! (Walter Schinke)

Expointer

JC, 02/09/2024 A 47ª Expointer superou mesmo as expectativas e venceu a marca de comercialização registrada na edição anterior. O faturamento da mostra agropecuária chegou a R$ 8,1 bilhões, 1,4% acima do total arrecadado no ano passado (). Parabéns! Apesar de TODAS as adversidades o Agro mostra o seu trabalho. Orgulho p os gaúchos que sabem valorizar quem produz de fato. (Vera Fonseca)

Hotel no aeroporto

coluna Minuto Varejo, JC, 30/08/2024 As obras do hotel da rede Laghetto, em frente ao terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Salgado Filho, estão a todo vapor. A previsão é que o empreendimento seja finalizado no segundo semestre de 2026 (). Coisa boa! Facilita muito para os passageiros que precisam de hotel perto do aeroporto e também vai gerar vários empregos! (Rainer Cunha Pires)

Hotel no aeroporto II

Com a enchente, Porto Alegre mostrou que está um caos, e ainda vão erguer mais construções? Para mi, é não ter noção. (Jacqueline Almeida)

Logística

caderno JC Logística, JC, 03/09/2024 O transporte de cargas pelo modal aéreo cresceu substancialmente no primeiro semestre de 2024 no Brasil. Entre os produtos mais transportados estão os do segmento automotivo, farmacêutico, alimentício, maquinário e eletrônico (). Tema bem interessante para a economia, com abordagem didática. Gostei da entrevista com o Marcelo Zeferino! (Rita de Cássia Santos Pereira)

Guerra da Ucrânia

JC, 04/09/2024 Dois mísseis balísticos explodiram uma instalação de treinamento militar e um hospital na Ucrânia, no dia 3 de agosto, em um dos ataques russos mais mortais desde que a guerra teve início, em fevereiro de 2022 (). E o massacre da Ucrânia e seu povo valoroso continua. Até quando esse barbarismo todo? (Ari Quadros)