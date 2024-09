Ucrânia: ataque russo mata 47 pessoas e deixa mais de 200 feridos na Poltava

Dois mísseis balísticos explodiram uma instalação de treinamento militar e um hospital próximo na Ucrânia nesta terça-feira (3), disseram autoridades ucranianas, em um dos ataques russos mais mortais desde o início da guerra. A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, disse no X que o ataque matou 47 pessoas e feriu outras 206.O ataque atingiu a cidade centro-leste de Poltava, destruindo parcialmente um prédio usado pelo Instituto Militar de Comunicações de Poltava, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. "As pessoas se encontraram sob os escombros. Muitas foram salvas", disse Zelensky em um vídeo postado em seu canal do Telegram. Ele disse que ordenou "uma investigação completa e rápida".Poltava fica a cerca de 350 quilômetros a sudeste de Kiev, na principal rodovia e rota ferroviária entre Kiev e a segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, que fica perto da fronteira com a Rússia.