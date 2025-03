'Putin vai morrer em breve', diz Zelensky à TV francesa

Em entrevista a uma TV francesa, na noite desta quarta-feira (26), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse acreditar que viverá mais tempo que o líder russo, Vladimir Putin. "O que ele teme é perder seu poder. É uma questão de estabilidade da sociedade, mas também depende de sua idade. Ele vai morrer em breve, isso é um fato, e tudo estará acabado. É disso que ele tem medo. Acho que ele também tem medo de ficar sozinho. Putin quer ficar no poder até morrer", afirmou Zelensky.

Sem dar detalhes de por que crê na morte de Putin, o líder ucraniano reavivou rumores sobre a saúde do presidente russo. Em 2022, veículos americanos chegaram a reportar que ele tratava de um câncer, algo que nunca foi confirmado.

A um jornalista que perguntou como ele acha que será lembrado pela história, Zelensyi respondeu: "Farei tudo o que estiver ao meu alcance pelo resto da minha vida para defender a Ucrânia enquanto tiver forças para isso. Mas sou definitivamente mais jovem que Putin, então aposte em mim, pois tenho melhores perspectivas".

Zelensky afirmou ainda que a Otan (aliança militar ocidental liderada pelos EUA) "é a única garantia sólida de segurança para a Ucrânia". Disse ainda que, nas 24 horas anteriores, tanto russos quanto ucranianos, que negociam um cessar-fogo, evitaram ataques mútuos às infraestruturas de energia. Mas ressalvou: "Ninguém acredita nos russos, não sabemos se isso será constante". Minutos antes da entrevista, Zelenski se encontrou com o presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, preparando a reunião de cúpula desta quinta-feira (27), em Paris, que discutirá os rumos da guerra na Ucrânia.

Zelensyi foi questionado por jornalistas de França, Reino Unido, Alemanha, Estônia e Finlândia. Foi cauteloso ao falar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas não poupou críticas ao enviado da Casa Branca para tratar do conflito, Steve Witkoff, que, entre outras declarações interpretadas como pró-Putin, afirmou que o líder russo "não é um mau sujeito".

"Witkoff cita a narrativa do Kremlin com bastante frequência. E não acho que isso nos deixará mais próximos da paz. Infelizmente, acho que isso enfraquecerá a pressão americana sobre a Federação Russa. Estamos muito preocupados com as declarações de Witkoff", disse o presidente ucraniano.

Zelensky fez três referências ao chamado "Sul Global", grupo de países no qual o Brasil é frequentemente incluído. Todas foram para lamentar a influência da propaganda russa sobre esses países. "O Sul Global, com todo o respeito, não isolou Putin e continuou a ter contato com ele. E acho que, dessa forma, eles o ajudaram", afirmou.