As empreendedoras na Expointer

caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, edição de 29/08/2024 As mulheres empreendedoras foram um dos maiores destaques da 47ª edição da Expointer, que terminou sábado. Tanto no Pavilhão da Agricultura Familiar (PAF) quanto nas bancas expositoras de moda, elas foram o destaque. A Talabarta, marca inspirada no universo do cavalo Crioulo, foi um das que comemorou os bons resultados (). Que coisa boa ver mulheres empoderadas empreendendo em um meio historicamente voltado ao homem… (Bruna De Rossi, Porto Alegre)

Fernando Albrech

Hoje o jornalista Fernando Albrecht completa 56 anos de jornalismo. É paradigma de seriedade, isenção e coragem - em rádio, jornal e televisão -, concorrendo para a correta informação.

Como cidadão, manifesto-lhe meus agradecimentos por tudo o que fez, faz e fará, em defesa do interesse público. (Odacir Klein, advogado, ex-ministro e ex-secretário de Estado)

Hotel Arvoredo

Site do JC, 21/08/2024 Desativado há cerca de 10 anos, o Hotel Arvoredo foi ocupado por ao menos 70 famílias após o início das chuvas de abril e maio em Porto Alegre. A reintegração de posse chegou a ser autorizada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas o ministro Gilmar Mendes atendeu a requerimento formulado pela Defensoria Pública do RS e garantiu a permanência das famílias (). Vergonha. Um ministro rasga o direito à propriedade privada. Frente a isto, nenhum valor ou casas chegaram até agora do governo federal. E, diga-se de passagem, dinheiro do próprio RS pelo pacto federativo. (Rafael Padoin)

Hotel Arvoredo II

O pessoal está mais preocupado com um caco abandonado do que com várias famílias desabrigadas. O mundo acabou e esqueceram de anunciar. (Vagner Debom Eifler)

GeraçãoE

caderno GeraçãoE, JC, 22/08/2024 Plataforma de empreendedorismo do JC, o caderno GeraçãoE completou nove anos de circulação em agosto. Desde 2015, o propósito é fortalecer os negócios locais e fomentar o empreendedorismo no RS (). Um dos melhores conteúdos do Jornal do Comércio. São nove anos de sucesso, com base em linguagem simples e acessível, diagramação (visual) "clean" e moderna, com muito conteúdo de qualidade. É uma oportunidade semanal preciosa de divulgar iniciativas meritórias de empreendedores que desafiam a lógica. Parabéns a todos os envolvidos! (Gilberto Jasper, Porto Alegre)

GeraçãoE II

Parabéns! Conteúdos relevantes e de muito valor no caderno GE. (Lize Jung)