GeraçãoE celebra nove anos apoiando o empreendedorismo do RS

Desde 2015, o propósito do GeraçãoE é fortalecer os negócios locais e fomentar o empreendedorismo no Rio Grande do Sul. Em 2024, essa missão tornou-se ainda mais valiosa frente às adversidades trazidas pela enchente em diversos pontos do Estado. Negócios tradicionais e operações recém-inauguradas enfrentaram as incertezas ocasionadas pela tragédia climática.

GE Apoia

Neste contexto, mais uma vez, o GeraçãoE reafirmou seu propósito com o projeto GE Apoia, que tem como objetivo destacar negócios que enfrentaram - e seguem encarando - as dificuldades trazidas pela enchente de maio.

Rolês do GE

TikTok, Instagram e Youtube, com vídeos informativos e descontraídos que aproximam a comunidade dos negócios que movimentam a economia do RS. Ao longo de nove anos, o GeraçãoE se consolida como uma plataforma multimídia, apresentando os negócios do Rio Grande do Sul em diferentes formatos. Além dos conteúdos diários em geracaoe.com e da curadoria semanal encartada nas quintas-feiras no impresso do Jornal do Comércio, o GE conta histórias de empreendedoras e empreendedores noe Youtube, com vídeos informativos e descontraídos que aproximam a comunidade dos negócios que movimentam a economia do RS.

