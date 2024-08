Rodoviária de Porto Alegre ainda tem lojas fechadas

Jornal do Comércio, edição de 21/08/2024 Mais de 100 dias após a enchente histórica que assolou Porto Alegre em maio, as lojas da Rodoviária, que passou por diversas etapas de recuperação depois de ficar embaixo d'água, ainda não reabriram em sua totalidade (). Essa rodoviária já deu o que tinha que dar. A cidade precisa de um novo complexo rodoviário, mais moderno e funcional, com shopping, prédios comerciais e opções gastronômicas naquela área gigantesca do outro lado da avenida Castelo Branco, junto ao Porto. (Giordano Figini)

Eleições

caderno Expointer, JC, 23/08/2024 Os arrozeiros gaúchos tiveram papel fundamental na drenagem das áreas inundadas no entorno do Aeroporto Internacional Salgado Filho, durante as enchentes de maio (). Não esqueçam que outubro vem aí... lembrem bem desta tragédia, se pergunte mil vezes, se necessário, quem merece o teu voto. Quem ajudou de verdade? Qual foi o vereador que esteve em teu bairro, pisou na lama e se compadeceu com a tua dor? Que ajudou? As eleições de outubro são para eleger ou reeleger prefeitos e vereadores!! Vote consciente, porque a maioria não tem consciência da tua tragédia. (Eliane Escouto P. Figueiro)

Elon Musk

JC, 19/08/2024 A rede social X, antigo Twitter, do empresário Elon Musk, acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de ameaçar de prisão seus funcionários e por isso anunciou o fechamento do escritório no Brasil (). É inadmissível que um bilionário um membro da Suprema Corte, como se fôssemos extensão de sua empresa. Não é só Moraes. A Europa ameaça banir o X por desrespeito às leis locais. (Eli Cunha)

Judiciário

Os beneficiários do plano Pasep efetuaram o resgate ao se aposentarem. Valores extremamente irrisórios, pois o banco não corrigiu esses valores nem aplicou juros. Ao solicitarem extratos desses depósitos, constataram o rombo financeiro sofridos. Hoje, são obrigados a recorrer ao Judiciário almejando justiça que demonstrará tais prejuízos. Está nas mãos do STF a decisão sobre a prescrição a partir do conhecimento pelos extratos apresentados pelo banco e não de resgates efetuados. Justiça é o que se espera. (Luiz Ernani Mottola)

Empreendedorismo

caderno GeraçãoE, JC, 15/08/2024 A mistura de um mineiro com uma norte-americana resultou em um novo café, localizado no bairro Bom Fim (). Um cantinho aconchegante como a casa de um mineiro e com uma pitada de cultura e recepção americana! (Dionis Xavier)