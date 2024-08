As placas de aluga-se na avenida Osvaldo Aranha

Quem caminha pela avenida Osvaldo Aranha, principal via do Bairro Bom Fim, em Porto Alegre, depara-se constantemente com fachadas com placas de aluga-se (Jornal do Comércio, edição de 06/08/2024). Esse é um ponto que está afetando o Brasil e, principalmente, o sul do País, que está sofrendo com especulação imobiliária e preços fora da realidade. Hoje, não há como um comércio sobreviver a esses aluguéis, ao custo com o comércio, mão de obra, etc. É lamentável. Fora do Brasil, no pós-pandemia os preços voltaram ao que eram. Já aqui, não foi isso que aconteceu... triste o brasileiro querer tirar vantagem em tudo. (André Leite)