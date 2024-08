Atraso na duplicação da ERS-734

Jornal do Comércio, edição de 07/08/2024 Troca de construtora, enchentes históricas e processos judiciais referentes a desapropriações: a duplicação da ERS-734, na entrada de Rio Grande, saiu do papel em 2021 e, desde então, sofreu diversos contratempos que acabaram retardando-a. Agora, o Daer projeta a conclusão para 2025 (). Contratempos! O que não é afetado por "contratempos" no Brasil? Ah, sim, os bilhões das emendas parlamentares. Essas não têm erro! (Vinícius Moraes)

Retomada

caderno GeraçãoE, JC, 25/07/2024 Entre as milhares de empresas do setor alimentício afetadas pelas enchentes de maio, está a Grano Square, marca gaúcha de granolas que foi inundada pouco antes de completar 10 anos. Localizada próxima ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, a indústria ficou debaixo d'água por um mês e teve um prejuízo superior a R$ 3 milhões. Após mais de dois meses fechada, a fábrica retomou a produção em 8 de julho (). Bom saber! Achei que tinha desaparecido do mercado. (Irene Strychacz Bracht)

Delfim Netto

JC, 13/08/2024 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou pesar pela morte do economista e ex-ministro Antônio Delfim Netto, aos 96 anos (). Lula sempre criticou Delfim Neto, associando ele à ditadura enquanto não chegava ao poder. Delfim também criticava a política defendida pelo PT. Depois que Lula chegou ao poder, estranhamente Delfim mudou sua posição, assim como Lula. (Nestor Renato Barth)

Gramado

A partir do dia 26 de agosto entrará em vigor uma lei que determina a obrigatoriedade da presença de guia de turismo regional, ou seja, com formação no Rio Grande do Sul, em excursões de turismo que se originem em Gramado ou que tenham a cidade como destino. Se Gramado fosse um local histórico, sítio arqueológico, até poderia ter algum sentido esta lei! Lamentável retrocesso para o turismo gaúcho! (Samir Tocchetto)

Reportagem cultural

Reportagem cultural, caderno Viver, JC, edição de 12/07/2024 Biba Meira, sendo uma das pouquíssimas artistas femininas na bateria em todo o Brasil nos anos 1980, foi escolhida, em 1987, como uma das instrumentistas do ano pela revista musical Bizz, mostrando que era possível uma mulher conquistar seu espaço no fazer musical e ser escolhida a maior baterista do País (). Biba Meira é uma baita artista e referência! Já conhecia muito do trabalho da Biba e, agora, pela reportagem, consegui conhecer muito mais. Parabéns Jornal do Comércio, parabéns Biba, siga sendo esta figura. (Gabriel Centeno)