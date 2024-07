Os 30 anos de crônicas de Martha Medeiros

Mobilidade

Estacionamento Rotativo

O estacionamento rotativo Área Azul, no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico de Porto Alegre, voltou a funcionar no dia 22 de julho. A área havia sido fechada após a enchente de maio (). Os comerciantes do Centro deveriam se impor a essa Área Azul, pois só afasta o público. É um absurdo isso, um caça níquel que não se sustenta com o que cobra. Qualquer minuto a mais a pessoa paga uma multa maior do que se estivesse no estacionamento de um shopping. Resumo, fica difícil ir comprar no Centro, pois tudo tem que ser correndo, olhando no relógio. Desse jeito Porto Alegre RS não cresce. (Iara do Carmo)