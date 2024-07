Prefeitura de Porto Alegre estuda nova passarela da rodoviária; construção deve ser no mesmo local

a passarela da rodoviária precisou ser demolida para a construção de um corredor humanitário Desde as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em maio deste ano, uma paisagem clássica do centro de Porto Alegre foi transformada:de acesso à cidade, à época com as suas entradas principais, como a ERS-118, bloqueadas pela invasão das águas. Agora, com o retorno das operações na rodoviária e o fim das cheias, o fluxo de pessoas voltou na região e tem causado alguns transtornos, gerando preocupação quanto à segurança dos pedestres.

Em vídeos que circulam na internet, é possível ver pessoas se arriscando para atravessar a via. De acordo com a recomendação da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), as pessoas que saírem da rodoviária e do transporte público na Rua da Conceição devem utilizar a travessia embaixo do viaduto da avenida Júlio de Castilhos. A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. O órgão informou que possibilidades para substituir a passarela estão sendo estudadas.

"A ideia é manter no mesmo lugar da passarela, só que ela terá de ser mais alta por conta da elevação da pista", disse o titular da pasta, André Flores. Questionado, Flores afirmou que ainda não há uma previsão para anúncio de início e conclusão de obras, mas que o tema está sendo trabalhado "incessantemente".

Sobre os materiais utilizados para construir a nova passarela, o secretário contou que estão sendo estudados os elementos de engenharia e arquitetura para o local e que debatidos mais de um tipo de modelo de estrutura, ainda sem definição, porém.