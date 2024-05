Passarela da Rodoviária de Porto Alegre é demolida para abrir corredor humanitário

O secretário de obras do município, André Flores, projeta que o. “A previsão é de colocar esse trecho em operação ainda hoje, o prazo anterior era até sábado (11), mas graças aos esforços da prefeitura, do governo do Estado e do governo federal fizemos uma grande mobilização para anteciparmos”, avalia Flores.. “Porto Alegre só está recebendo mantimentos pela ERS-118 e pela RS-040, o que dificulta muito o abastecimento de suprimentos. Essa rota alternativa vai ser exclusiva para os serviços públicos essenciais”, informa o secretário em relação aos acessos através de Viamão.