Prefeitura de Porto Alegre irá derrubar passarela do viaduto da Conceição

Para facilitar a passagem de caminhões e outros veículos de grande porte destinados a doações e outros mantimentos, a prefeitura de Porto Alegre irá demolir a passarela de pedestres do viaduto da Conceição, que faz ligação com a rodoviária. Posteriormente, será construída uma nova estrutura de metal.



“Faremos um corredor humanitário pela Castelo Branco. Os trabalhos estão avançados e a passarela será demolida”, explicou o prefeito da Capital, Sebastião Melo. No atual modelo, apenas carros pequenos circulam sem dificuldade. Em coletiva nesta quinta-feira (9), o Executivo confirmou os quatro óbitos no município devido às consequências das enchentes.

O sistema de coleta de lixo também foi pauta e passa por alterações neste novo modelo em meio ao bloqueio de vias. Até a tarde desta quinta, 15 carretas de resíduos haviam saído da cidade, por meio de uma operação com o apoio do Dnit.



Para contornar os abusos ocorridos nos mais de 140 abrigos existente na Capital, ocupado, atualmente, por mais de 15 mil pessoas, o Executivo anunciou a contratação emergencial de profissionais da rede privada para garantir a segurança dos locais. Além disso, um abrigo voltado especificamente para o atendimento de mulheres e crianças será aberto no bairro Partenon até este domingo, Dia das Mães. A ação ocorre em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado.