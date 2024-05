Chuva que chega nesta sexta-feira vai durar vários dias no Rio Grande do Sul

O sol que deu uma trégua na chuva na quinta-feira (9) em grande parte do Rio Grande do Sul dará lugar, nesta sexta-feira (10), a um preocupante novo episódio de instabilidade que vai trazer mais problemas e deve agravar e alongar os já existentes, advertem os meteorologistas da MetSul. O episódio de instabilidade que se inicia hoje terá duração de quatro dias, ou seja, não será um evento rápido.

LEIA TAMBÉM: Nível do Guaíba agora está abaixo do pico de 1941

Justamente a maior duração é um elemento de preocupação porque serão vários dias seguidos com chuva em meio a um quadro ainda gravíssimo de inundações em várias cidades com resgates que persistem por uma semana. O tempo se instabiliza nesta sexta em grande parte do Estado, embora o sol apareça com nuvens em parte do território gaúcho ao menos em parte do dia.

Voltam as nuvens e a chuva no decorrer do dia para a grande maioria das cidades. A instabilidade tem início pela Metade Norte e avança para as demais regiões.

A previsão da MetSul Meteorologia indica tempo chuvoso até segunda-feira. Os maiores volumes vão se dar entre o Centro do estado, os vales, a Grande Porto Alegre, parte da Serra e o Litoral Norte com marcas de 100 mm a 200 mm em muitos municípios, mas localmente superiores.